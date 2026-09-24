綠控台北營養午餐食物中毒　藍議員試吃反駁

台北市藍議員鍾沛君24日實地走訪金華國中，試吃營養午餐。（鍾沛君臉書） 中評社台北9月24日電／台北市金華國中日前遭民進黨台北市議員簡舒培及台北市長參選人沈伯洋指控，校內9月4日營養午餐“鮮味小卷”疑釀多班師生“集體食物中毒”，質疑市府掩蓋真相、檢體樣本“離奇消失”。對此，中國國民黨台北市議員鍾沛君24日實地走訪金華國中走廊與備餐區，直擊家長志工嚴格把關的“六道試吃關卡”。痛批綠營民代未經查證便發動烏賊戰，不經查察胡亂爆料是笨，知道事實不道歉、不刪文，叫又笨又壞。



台北市議員鍾沛君24日下午在臉書發文表示，簡舒培對金華國中發動烏賊戰，翻車了，沈伯洋還跟著上車，說是北市府“把攤開事實討論的人說成造謠”。於是，她決定到金華吃頓午餐，除了想幫蒙受不白之冤的家長們和校方打打氣。她很好奇，辦了這麼多年的營養午餐，一免費就不美味了嗎？



鍾沛君描述，時間到，團膳阿姨端進來餐盤：日式鮮菇炊飯、蒲燒鯛魚、馬鈴薯燉肉、炒高麗菜、炒小白菜、香菇雞湯。只見家長會值班試吃委員擺開陣仗。不說，她還以為自己誤闖什麼御膳房：桌上擺著清水以及鹹度、甜度測試儀各一，眾人圍著長桌屏氣凝神展開測試。才知道金華孩子每天吃的營養午餐到校後得“過關斬將”。



鍾沛君接著說，第一關：目視餐點，第二關：一一測量鹹度、甜度並記錄，第三關：四位委員分頭試吃兩家業者餐點，第四關：兵分四路實地勘查各班用餐情況，第五關：監看廚餘回收作業、測試重量，第六關：當日撰寫試吃報告提供給業者。



鍾沛君質疑，在如此嚴謹的流程之下，根本不可能發生“集體腹瀉、嘔吐”卻無人知曉的情況。更不要提，每個月上桌的菜色，都經過午餐供應委員會及團膳業者至少三小時的會議討論。大至主菜選擇，小至菜餚配色、加不加胡椒都得一一確認。平日還會不定期揪團，大清早突擊團膳業者廚房檢查。



鍾沛君稱讚，家長們的用心確實沒有白費，以今天實地走訪這一餐，全校平均人均廚餘為84.5公克，遠低於上限150公克一人，營養之外，顯然也合孩子們的胃口。簡舒培撰文爆料，先是搞混了供餐廠商，接著指控教育局指示金華國中“被動處理”，又說家長會吞下“午餐樣本已被丟棄無法檢驗”的說法，沈伯洋加碼參戰。但真的想問民進黨，“你們在意過事實嗎”？

