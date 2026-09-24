推測習特會談幾個T　嚴震生：台灣比較吃虧

政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／中國國家主席習近平24日抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機。對此，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生24日在政論節目指出，這次習特會可能會談“台灣（Taiwan）”、“科技（Technology）”、“貿易（Trade）”在內的幾個“T”，習近平也可能會宣布採購美國農產品，而這對台灣會比較吃虧，因台灣雖買了很多美國武器，但相較於能見度高的農產品、波音飛機，美國人民可能比較不會感受到。



嚴震生24日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，在接機的過程中，雖有些小細節不像外界想像的完美、控制得那麼好，但仍可以看出美方誠意十足。而針對習近平與特朗普要談的議題，他推測，一定就是談“台灣（Taiwan）”、“科技（Technology）”、“貿易（Trade）”在內的幾個“T”，此外，作為訪客，習近平可能還會帶“禮物”去，而這個“禮物”可能就是採購美國農產品。



嚴震生指出，美國農業人口很多，相較於國防工業，農業造就更多的民眾，且很多美國農民是特朗普的選民，美國雖然賣很多武器給台灣，但相較於能見度高的農產品、波音飛機，美國人民可能比較不會感受到，“這個是我們現在比較吃虧的地方”。此外，台灣在7月份的對美貿易順差超過大陸，特朗普可能會因覺得台灣很有錢，而繼續吃台灣豆腐。