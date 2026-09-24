讚雙十主視覺巧思　韓國瑜：展示台晶圓實力

雙十晚會暨雙十焰火聯合記者會啟動儀式。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北9月24日電（記者 邱筠媜）雙十慶典籌委會主委、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日出席雙十晚會暨焰火聯合記者會。韓國瑜表示，今年雙十主視覺，設計團隊發揮創意，將台灣獨霸全球的“晶圓”意象一片片融入視覺設計，向全世界展示台灣晶圓與半導體的強大實力。



雙十晚會暨雙十焰火聯合記者會24日下午於新北市政府舉行，慶籌會主任委員韓國瑜、國民黨籍新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴，以及“僑委會”、“文化部”代表出席，公布今年雙十晚會及雙十焰火活動亮點。



10月9日雙十晚會首度移師新北市板橋第一運動場，從新北多元城市特色出發，融合閩、客、原等多元族群文化，從暖場起共規劃8段演出；10月10日雙十焰火則於台東縣卑南溪出海口登場，規劃約30分鐘、1萬9千餘發焰火展演。



今年雙十主視覺，整體延續藍、白、紅3色，以一塊塊方格拼出雙十圖案，左側為藍色系，右側為紅色系，並搭配漸層色呈現。



韓國瑜致詞表示，台灣現在號稱全世界獨霸的晶圓王國，所以今年的雙十主視覺，團隊發揮創意，把台灣雄霸全世界的晶圓之光一片一片貼上去，但又擔心搶了青天白日旗紅色的風采，因此稍微調整了顏色。這樣的心思，向全世界展示台灣晶圓與半導體的強大實力，他覺得這項設計非常有創意。



韓國瑜指出，新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴在8年縣市長任期即將結束之際，很多人會想“多一事不如少一事”，何必搞得這麼辛苦，但侯友宜接到他電話的第一時間便欣然接受，全力以赴，新北市政府團隊也願意全心全意投入。饒慶鈴同樣做得非常出色，他一通電話就答應了，非常有熱情。



韓國瑜說，台東已經9年沒辦雙十活動，新北市也已經20多年沒辦了。新北市是他的家鄉，全台灣最大的縣市，加上東海岸最美麗的台東縣攜手合作，一起辦理雙十晚會與煙火秀，相信大家都會非常開心。



韓國瑜強調，19世紀的英國被稱為“日不落帝國”，今天可以很自豪地說，台灣已經是“日不落台商”、“日不落台灣企業界”與“日不落台僑”。五大洲、七大洋都有許多台灣同胞幾十年來在海外打拚，他們心中同樣期盼能一起參與10月10日的雙十慶典、與有榮焉。