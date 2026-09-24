吳沙清代渡海開蘭　吳宗憲祭祀盼承先啟後

適逢吳沙公開蘭230周年，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲24日前往吳沙故居祭祀。（照片：吳宗憲臉書） 中評社宜蘭9月24日電／適逢吳沙入墾宜蘭230周年及吳沙公296歲冥誕，中國國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲24日偕同父母前往礁溪吳沙故居祭祀，並與地方人士一同緬懷先賢。吳宗憲從開蘭歷史談到宜蘭未來發展表示，這一代宜蘭人同樣有自己的責任，要以專業、汗水與行動繼續建設宜蘭。



活動中，吳宗憲先參觀吳沙故居、觀看開蘭歷程影片並進行祭拜，之後前往開蘭文化館了解吳沙相關故事。吳沙公祭祀公業董事長吳定國、宜蘭縣吳姓宗親會理事長吳文隆，以及競選總部主委林建榮、指導委員會主委陳琬惠、呂國華、礁溪鄉長張永德、礁溪鄉民代表會主席游見璋等人也到場參與。



吳沙是清代福建省漳州府漳浦縣人，其於乾隆38年（1773年）渡海；乾隆52年（1787年）入侵蛤仔難開墾；嘉慶3年病逝。他在生前帶領了漳、泉、粵三籍移民墾殖蘭陽平原蘭陽溪的以北區域，是漢人中進入蘭陽平原之先驅者，其在漢族移民間有“開蘭第一人”之稱。



吳宗憲表示，自己與吳沙公除了同姓吳，祖籍同為福建漳浦縣小山城村，也都是“吳則茂公”派下。他說，阿公墓碑上就刻著“金浦”，自己從小聽長輩講吳沙公開蘭的故事長大，吳沙公“路若會通，子孫會成功”這句話，以及父親經常提醒他的“忠孝義傳家”，都對他有深刻影響。



談到自己所理解的“開蘭精神”，吳宗憲表示，真正的宜蘭人不只是看出生地、祖籍或姓氏，而是願不願意為這片土地流汗、付出及承擔。當年先民以雙手開墾土地、修築道路，如今這一代人同樣必須思考，能為下一代留下什麼。



吳宗憲也提到，從楊廷理、楊士芳到前縣長陳定南等宜蘭歷史人物及政治前輩，都曾面對不同時代的地方發展課題；政治人物除了處理眼前問題，也應思考未來20、30年的宜蘭。



至於未來宜蘭發展，吳宗憲再度提出重大交通建設、“宜蘭線+1”北北基桃宜區域合作、引進高薪低污染產業，以及65歲以上長者社福政策等主張。他表示，希望透過這些政策，讓宜蘭持續發展，也讓下一代能在蘭陽平原安居樂業。



吳宗憲表示，230年前的先民面對陌生環境，從衝突逐漸走向融合並開墾家園；230年後，宜蘭面對的挑戰雖然不同，但這一代人同樣肩負地方發展責任，希望承襲先人開拓精神，“繼續建設宜蘭、壯大宜蘭，讓宜蘭走出一條新路”。