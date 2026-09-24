侯友宜、饒慶鈴宣傳新北台東雙十晚會與焰火

新北市長侯友宜介紹雙十主題禮盒淡水魚酥。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北9月24日電（記者 邱筠媜）慶祝雙十慶典，10月9日雙十晚會今年首度移師新北板橋第一運動場，10月10日雙十焰火則於台東卑南溪出海口登場。慶籌會主委、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與國民黨籍新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴今日出席雙十晚會暨焰火聯合記者會，公布活動亮點與雙十主題禮盒。



雙十晚會暨雙十焰火聯合記者會24日下午於新北市政府舉行，慶籌會主任委員韓國瑜、中國國民黨籍新北市長侯友宜、中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴，以及“僑委會”、“文化部”代表出席。



10月9日雙十晚會首度移師新北市板橋第一運動場，從新北多元城市特色出發，融合閩、客、原等多元族群文化，晚間6點起共規劃8段演出；10月10日雙十焰火則於台東縣卑南溪出海口登場，規劃約30分鐘、1萬9千餘發焰火展演。



今日記者會為雙十系列活動暖身，由新北在地表演團隊T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊率先登場，以官將首等傳統民俗藝陣元素融入街舞，透過傳統與當代的跨界碰撞；藝人Amanda劉紀範也分享此次與美洲豹競技啦啦隊合作演出的準備與期待。



為串聯新北與台東兩地雙十盛事，記者會現場曝光雙十主題禮盒，新北市精選坪林包種茶、淡水魚酥，台東縣則帶來紅烏龍茶與池上紅藜米餅。



侯友宜指出，今年雙十晚會首度移師新北，新北一定全力以赴，迎接來自海內外的朋友。新北是一座匯聚多元族群與文化的城市，因此今年以“世界的舞台.齊聚台灣”為主題，從新北多元城市特色出發，融合閩、客、原等多元族群文化，更有來自日本、韓國及印尼等亞洲國家的藝人齊聚新北，希望透過音樂及文化交流，讓大家看見台灣多元、自由與開放的文化能量。



饒慶鈴表示，雙十焰火睽違9年，再次回到台東，今年以“世界的方舟：南島台灣”為主題，從台東面向太平洋的海洋視野出發，以南島文化、多元族群與山海地景為底蘊，詮釋台灣是一座乘載文化、記憶與希望的島嶼，也是一艘持續航向世界的方舟。主視覺中的五道海浪，靈感來自阿美族“第五道浪”的海洋智慧，象徵順應自然、掌握時機，在理解海洋之後勇敢啟航，也呼應台東從太平洋出發、向世界送上祝福的意涵。