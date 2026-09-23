蕭旭岑：中美走向共管世界　共同反對台獨

國民黨副主席蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機，高規格接待。中國國民黨副主席蕭旭岑向中評社表示，這是中美關係歷史性、突破性改變，彰顯中國國力上升，已成為與美國平起平坐的大國。加上美國民意逐漸轉向希望與中國接觸、合作，這股力量將推動中美繼續共同控管世界局勢。此外，他認為，中美共同反對“台獨”、壓制“台獨”的格局，也已形成了。



蕭旭岑認為，這對許多中國大陸民眾而言，過去所謂“百年屈辱”的感受，透過美方對中國領導人的超高規格禮遇，可能產生相當程度的轉變。



蕭旭岑接受中評社訪問時表示，美國總統已經60多年沒有親自到機場接機，這段期間正是美國一步步成為世界強權，到蘇聯解體後成為世界超強的過程，在這樣的背景下，特朗普如今決定親自到機場迎接習近平，本身就具有重大象徵意義。



蕭旭岑說，這同時彰顯中國大陸自改革開放、2001年後加入世界貿易組織（WTO），整體國力一路上揚，到今天獲得美國總統如此高規格接待，幾乎等於認證中國已成為可以與美國平起平坐的大國，這對世界格局、兩岸關係以及台灣而言，都具有重大意義。



他指出，從美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰在峰會前的談判，也可以看出中美之間已有高度共識與默契。而5月習近平在北京接待特朗普，兩大強權宣示進入戰略穩定關係，到此次習近平訪美，可以看出雙方都知道彼此持續對抗並不符合利益，因此正一步一步走向“雖然競爭，但基本上比較合作”的方向。



蕭旭岑也引用芝加哥全球事務委員會近期公布的民調指出，有57%美國民眾希望美國與中國走向接觸與合作，希望雙方繼續競爭的則約40%，大約呈現六比四的差距，顯示美國民意也出現重大轉向。



蕭旭岑認為，在龐大民意轉變下，對特朗普以及未來的美國總統，都會形成很強的動能，“讓中美繼續來控管整個世界局勢”。而從這個角度來看，中國長期所說的“百年屈辱”，經過特朗普此次親自接機、給予習近平高度禮遇後，中國民眾的感受會有相當程度轉變。