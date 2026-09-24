中秋無兩岸包機　陸委會：大陸高鐵很發達

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）中秋連假將屆，台灣官方日前駁回東方航空“西安—桃園”包機後，就沒有秋節包機申請案。陸委會副主委梁文傑24日表示，台灣對三節包機的態度開放，但現在中國大陸高鐵發達、國內線航班爆炸性成長的情況下，不一定需要包機。



東方航空原申請今年8月21日“西安—桃園”包機，遭台民航局駁回，原因是並非可申請飛航包機節慶期間規範（清明節、端午節及中秋節前後各7日，或春節前後各14日）；陸委會日前證實，經洽民航局，這波中秋連假目前未接獲兩岸包機申請。



陸委會24日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，會有三節包機的情況，是出於應急的需求，但這幾年中國大陸高鐵非常發達，國內線航班也爆炸性成長，以西安為例，就不一定需要包機了，很多當地台商可以坐國內線轉機飛回台灣，其實相當方便。在這樣的情況下，特別要組織包機，變成還要找人揪團，這也不容易，因為會有人覺得坐包機時間被限制住，不如自己想辦法轉機，按自己的時間返台。



梁文傑認為，當交通越來越發達，這也是這幾年沒人申請包機的原因，陸委會對三節包機的態度很開放，沒有什麼要為難台商的地方，我們也不可能去為難台商，那包機還有沒有需求？在交通方便的狀況下，特別組織包機，要花非常多時間、精力才可能辦成，花的成本其實遠大於效益。



另對於中美峰會即將在華府登，梁文傑表示，“習特二會”可能是在明天凌晨，台灣國安高層會將此事作為最需要注意的重點，但即便國際局勢紛亂，國際上支持台灣的力量來是滿穩固的，看起來還是很強大，很多事情我們不需要妄自菲薄。



2026雙城論壇輪由台北市府舉辦，陸委會日前僅核准上海踩線團處長級官員來台，外界關注台辦主任、副主任來台規範。梁文傑對此表示，兩岸交流有些事實上的需要，我們不一定全面禁止，會綜合各種因素判斷，而准駁原因沒有什麼好特別說明的。