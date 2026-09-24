台退休外交官周中興新竹開講　看好緬甸潛力

前台灣駐緬甸台北經濟文化辦事處代表周中興。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月24日電（記者 盧誠輝）前台灣駐緬甸台北經濟文化辦事處代表周中興24日到新竹中華大學演講，他認為緬甸土地大、工資低，未來將會是東南亞最有潛力發展的國家之一。



由台灣退休外交官組成的財團法人對外關係協會，與新竹中華大學合作每學期舉辦講座，已連續8年共16學期，邀請台灣派駐各地的退休外交官到校演講，累計已超過100場講座。



周中興24日到新竹中華大學演講，從歷史、地理、宗教、文化到政經情勢，跟學生介紹與分享緬甸的過去與未來。他表示，緬甸1948年人均GDP為200到250美元，是台灣人均GDP100到120美元的兩倍，但直到2025年緬甸的人均GDP仍停留在1100到1150美元，而台灣人均GDP已來到3.6萬到3.7萬美元，感嘆緬甸因政經情勢，導致錯失許多發展的機會。



周中興指出，緬甸過去因為政變的關係，發展停滯了很多年，直到最近軍政府才舉辦選舉，但選舉結果仍未完全獲得國際社會的認可。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）近期開始不斷拜訪東協（ASEAN）國家，也拜訪了中國、印度、俄羅斯，積極尋求國際社會的支持與承認。



周中興分析，緬甸軍政府若始終無法獲得國際社會的承認，就不會有來自國外的投資機會，老百姓的生活也就無法改善。未來只要緬甸能走對方向，憑著廣大的土地、不少的人口、低廉的工資，將會是東南亞最有潛力發展的國家之一。