新任AIT高雄分處長史崇理拜會周春米

屏東縣長周春米致贈具屏東原住民族文化意象的背心給AIT高雄分處處長史崇理。（照片：屏東縣政府提供） 中評社屏東9月24日電／美國在台協會（AIT）高雄分處新任處長史崇理（Lee Skluzak）24日拜會民進黨籍屏東縣長周春米，雙方針對產業發展、多元文化及國際交流等議題交換意見，周春米除表達歡迎、介紹縣內特色料理與率真人情味，也邀請史崇理參與雙十連假“世界在屏東”、聖誕節點燈、東港鮪魚拍賣，以及三年一科的東港迎王平安祭典等活動，親身感受屏東多元文化與地方產業的熱鬧氛圍。



史崇理今年7月2日正式就任美國在台協會高雄分處處長。



史崇理感謝周春米熱情接待，表示AIT高雄分處重視與台灣南部各縣市的夥伴關係，除看好屏東在太空科技、電子廢棄物回收等領域的發展潛力，也分享自己非常喜愛台灣傳統文化，對屏東東港王船文化更是深感興趣，未來將持續與縣府團隊保持聯繫，深化雙方交流。



周春米表示，屏東擁有客家、眷村、原住民等多元族群文化，各地小吃也展現出不同特色，除了有肉圓、牛肉火鍋、萬巒豬腳，還有東港黑鮪魚等代表性美食；周春米也特別致贈具屏東原住民族文化意象的背心，邀請史崇理有空多到屏東走走，透過美食與在地文化，深度認識屏東豐富的文化底蘊。



談及產業發展，周春米指出，屏東不僅是農業大縣，近年也積極推動產業轉型與升級，隨著台積電供應鏈進駐、屏東科學園區逐步成形，加上全台首座“國家級”火箭發射場落腳滿州鄉九棚村，縣府團隊將持續積極爭取更多產業進駐，期待未來科技、太空產業與傳統產業能相互連結，為屏東創造更多就業機會與經濟動能。



屏東縣府傳播暨國際事務處表示，縣府團隊與AIT高雄分處長期保持良好互動，促進台美在各方面的實質交流，期盼延續友好關係，未來進一步拓展在科技、教育、青年、文化、觀光及經貿等多元領域的合作。