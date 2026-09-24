丁仁方：魯比奧軍售說聞所未聞　台灣不太妙

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 資料照） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）中美峰會登場前夕，美國國務卿魯比奧表示，美國必須考量自身是否有充足的武器以及產能，權衡評估各種狀況，並非針對台灣。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社分析表示，這說法聞所未聞，不太妙，不知道是否暗示不賣了，找理由下台階。若真的不賣了，代表美國總統特朗普大讓步，整個壓力就回到台灣身上，這是指標。



丁仁方，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。曾任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任。南台灣兩岸關係研究學會理事長。



有關特朗普到機場迎接中國國家主席習近平的高規格儀式，丁仁方表示，這點打破外交慣例，例如特朗普到五月訪華是中國國家副主席韓正接機，而這次特朗普親自接機，解讀原因是特朗普的內外壓力大，希望這場會面讓自己加分，明顯有政治考量。



丁仁方表示，《紐約時報》評論這次習特會，中國握有很大主動權。特朗普去年2月曾嘲諷烏克蘭總統澤連斯基“手上沒牌可打”，同樣的情況，特朗普目前手上的牌不多，所以反而希望中國這邊有妥協。很多跡象看出來中國牌比較多，美國牌比較少。



有關中、美之間的角力，丁仁方表示，比較關鍵的會談主題聚焦AI、農產品、伊朗議題、對台軍售等。特朗普是把軍售台灣當牌在打，中、美各自出牌，但這個時間點，中國的牌顯然比美國的牌多。美國要祭出關稅或限制科技不容易，因為光是稀土這項、還有伊朗問題，美國很多地方需要中國協助。



至於是否帶來甚麼轉折，丁仁方表示，中國今年初推動建設性戰略穩定關係，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，是現在中國訴求主軸。如果慢慢透過談判，走向制度化發展，就是特習二會很重要的關鍵。



丁仁方表示，形式上，全世界都希望看到中美合作，目前舊秩序瓦解，新秩序沒有形成，特朗普多變，習近平相對穩定。美國有些國力衰退，中國實力正在上升。在這樣情況裡面，中、美兩大元首會面非常關鍵，展現有秩序的世界。



看完各方放話後，丁仁方表示，元首會面很多細節都已敲定得差不多，就等細節做最後敲定，等時機發布。特朗普習慣談完後發布在真實社群，中方則比較慢。所以先看特朗普談完放消息，就可知道大概談了什麼，但還要等中方確認才行。