台灣向美國一邊倒　潘兆民：將毫無議價能力

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 資料照） 中評社台中9月25日電（記者 方敬為）大陸領導人習近平24日訪問華府，獲得美國總統特朗普以最高規格禮遇接待，東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，特朗普高規格禮遇，當然是出於討好，顯示美方有求於人；相關現象也反映出中美的博弈態勢出現變化，迫使華府須重新調整步伐，而台灣當局若仍只維持對美國的戰略及安全依賴，恐怕在面對中美利益交換時，毫無議價能力。



潘兆民認為，面對中美形勢變化，台灣政府唯有摒棄單一依賴，保持兩岸關係的實質彈性，才能在兩強夾擊的變局中確保自身利益。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任中原大學國際暨兩岸教育處長、東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



針對華府中美峰會的可能效應，潘兆民表示，上次美國總統親自接機已是1960年代肯尼迪時代，特朗普以如此高規格接待中方元首，主觀而言，一方面是有意討好，顯示美方有求於人，另方面也釋放出對“中美建設性戰略穩定關係”的認同，而此峰會所取得的成果，也或許對提振特朗普的內部政治聲望有所幫助，因此美方大張旗鼓，在對外及對內宣示上有不同意義。



潘兆民認為，美國對中國的互動轉變，也反映了中美兩國的實力競爭已進入“平起平坐”的階段，過去美國長期抱持“美國例外論”的優越感，認為自身握有全球最豐沛的資源與最優渥的條件；然而，隨著中國大陸綜合國力與戰略籌碼的攀升，中美的博弈態勢已迫使華府重新調整步伐。



他指出，中美關係之所以有如此顯著的變化，主要是雙方在經貿與科技領域的交鋒與相互制約。特朗普原欲透過龐大的美國市場，將“關稅武器化”壓制中國，但中方則精準運用“稀土武器化”進行強力反制，中國掌控全球近80%的稀土加工與供應鏈，直接掐住全球軍工業及科技業的原料命脈，迫使美國在強硬姿態中做出讓步。



其實，潘兆民說，今年5月特朗普訪問北京，某種程度上已認知到所謂G2時代的來臨，因此願意與中國建立所謂“建設性戰略穩定關係”，回顧2015年習近平訪美時僅由時任副總統出面接待，如今特朗普做足面子工程與其平起平坐，雖遭逢民主黨參議員華倫等人批評為示弱，但實質上反映了美國在戰略談判上面臨的劣勢。

