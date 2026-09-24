李正圻：兩岸必然統一　美軍售只是掏空台灣

台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻。（中評社 資料照） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）中美峰會將登場，台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻向中評社表示，台灣議題還是重中之重，美國不會放棄軍售這條大魚，會持續利用、剝奪、掏空台灣。但兩岸必然統一，台灣買再多武器都沒用。



李正圻，屏東人。曾在大陸經商20多年、生產汽車零件，現已退休。現擔任台灣孫文南院執行長、金馬台澎兩岸交流協會執行會長。



有關台灣議題，李正圻表示，台灣議題是中美峰會的重中之重，不論是明著談判或私下溝通，一定會談。兩岸最後一定要統一，台灣買再多武器都是多餘的，軍售只是美國要利用台灣的棋子，剝奪、掏空台灣。美國不會因為中國的干預而放棄這條大魚，所以只是拖延交易時間，但不會因此中止。



談到中美峰會，李正圻認為，不會因為中美關係暫時和緩，就讓美國放棄第一島鏈的棋子。但只有兩岸統一，才是兩岸以及台灣同胞最光明的出路。



李正圻表示，這次中美峰會最大的正面意義，就是中美從對抗走向可控的競爭。最值得肯定的，不一定是雙方能夠一次解決所有的爭議，而是在中美競爭持續升高的情況之下，兩國元首仍然能夠直接對話，避免衝突與失控。



李正圻表示，中美關係牽涉到關稅、科技、AI、台灣問題、伊朗問題，任何一項的誤判都有可能會擴大成經濟甚至安全的風險。經濟上，雙方若能夠延續目前的貿易休戰，降低關稅的升級風險，對全球金融市場都有穩定作用。



在建設性戰略穩定關係與“三個不變”之下，李正圻認為，這次最重要的價值，事實上就是那兩個字“穩定”。中美未必要立即化解競爭，而是要建立一套能夠競爭、能夠談判、能夠管控分歧、同時並存的相處模式。



因此，李正圻表示，若雙方能夠把這次的峰會轉化為貿易休戰的延續、AI的安全對話、經貿機制及危機溝通等具體的措施，將不僅是中美雙邊關係的降溫，也可能爲全球經濟與區域和平爭取最大的緩衝空間。