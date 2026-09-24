中美峰會聚焦AI　湯紹成：互信不足難交流

政大國關中心兼任研究員湯紹成接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月25日電（記者 邱筠媜）中美峰會24日於美國華府登場，AI發展將成為雙方會談焦點。政治大學國關中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問表示，中美對AI發展都高度關注，若雙方能建立交流平台、制定一定的發展規範，對AI發展仍有幫助。不過，由於目前中美互信基礎不足，即使建立合作平台，雙方也不太可能充分交流核心技術。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，現為亞太綜合研究院院長、政治大學國際關係研究中心兼任研究員。1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。



湯紹成表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提出建立中美AI對話機制，美國總統特朗普也將指派一名“AI沙皇”，顯示AI發展日益受到美方重視。但AI發展速度太快，包括Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）等科技界人士，都主張暫緩或放慢AI發展，但特朗普並不認同，認為美國必須持續強化AI發展，否則中國可能追趕上來。



湯紹成指出，美國科技巨頭主張暫緩AI發展，可能是希望在自身已取得領先的情況下，將現有優勢固定下來，但特朗普則主張繼續發展AI，尤其將中國視為重要競爭對手。特朗普可能藉這次與習近平會談，試探雙方能否在AI議題上達成一定協議，如果中美能夠制定一套AI發展模式或規範，對AI發展仍會有正面作用。不過，中美要在AI議題達成協議並不容易，因為AI同時牽涉不同科技企業以及國家安全。



至於此次習特會若推動中美AI合作，可能採取何種形式？湯紹成分析，中美雙方可以先建立合作平台，進行相互交流。不過，他認為中美目前互信基礎不足，即使建立平台，雙方也不太可能把核心技術全部拿出來交流，“因為我跟你交流，我就洩底了”。



湯紹成說，除非中美之間已建立堅實互信，否則雙方交流的內容可能仍以不涉及核心利益的部分為主。但即使只能交流部分資訊，仍比完全沒有交流好，至少可以透過平台維持溝通，逐步累積合作的可能性。

