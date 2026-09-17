鏡頭：嘉義公園12門古炮見證清代軍事史

清代嘉慶年間所製鐵炮。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月25日電（記者 李京昇）嘉義公園建於西元1910年，是嘉義市重要的歷史文化景觀之一，園內除了孔子廟、福康安紀功碑等歷史遺跡，還保存12門清代古炮，其中2門炮身至今仍可辨識清嘉慶年間的鑄造銘文，成為公園內少見的清代軍事文物。



根據文化部資料，“清代嘉慶年間鐵炮”屬於前膛炮，從炮身形制與台南地區現存鐵砲比較，可推測與清嘉慶至道光年間的鐵砲類似，可能採土法鑄造，主要用途是防禦海上盜匪，其中2門古砲仍保存嘉慶年間銘文，具有製砲技術史與地方歷史研究價值，因此被指定為一般古物。



古炮炮身寫著，嘉慶十二年秋，奉閩浙總部堂阿．福建巡撫部院張鑄造台協水師左營大砲，一位重一千斤。



不過這12門古炮最初究竟放置在嘉義何處，目前仍缺乏完整史料可以確認。嘉義市政府也曾表示，古炮來源並無明確文獻記載，地方流傳可能與清代嘉義出身的武將王得祿有關，但目前沒有足夠資料證實這項說法。



古炮過去並非一直擺放在現在的位置。1971年以前，12門古炮曾設置在警察官紀念碑前方階地，1975年配合太保樓周邊景觀調整，才移至太保樓前方。太保樓1998年拆除後，古炮仍留在原處，成為今日民眾在公園內可以直接看見的歷史文物。



這12門古炮並非全部具有相同的文資身分，2門具有嘉慶銘文的古炮已獲指定為古物並完成修繕，其餘10門則由市府自籌經費進行清潔、除鏽及維護。如今漫步嘉義公園，這些沉默的炮身不再肩負防禦任務，卻留下清代軍事、及戰後城市發展交疊的歷史痕跡。