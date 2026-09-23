周中興：特朗普挽救選情　急需中國採購紅利

前台灣駐緬甸台北經濟文化辦事處代表周中興。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月25日電（記者 盧誠輝）中國國家主席習近平24日飛抵美國華盛頓，展開為期3天的國事訪問。台灣退休外交官、前駐緬甸辦事處代表周中興接受中評社訪問表示，從美國總統特朗普親自到機場迎接就可看出，特朗普需要習近平多一些，因為年底美國期中選舉在即，特朗普急需中國採購紅利來挽救共和黨選情。



周中興，英國倫敦大學法學博士，曾派駐菲律賓、美國檀香山，歷任“外交部”領事事務局簽證組長、駐奧克蘭台北經濟文化辦事處總領事銜處長、“外交部”領事事務局副局長、駐緬甸台北經濟文化辦事處大使銜代表等職務。



周中興強調，特朗普需要中國帶來一些立即可見的紅利，好讓共和黨可以繼續在國會掌握多數，因此特朗普這次應該會把重點放在中國對美採購部分，因為衹有有效採購才是具體可見的紅利，讓特朗普可以去向美國選民吹牛，對共和黨的選舉也才有加分作用。



他提到，特朗普5月訪問中國的時候，雙方就已同意“建構中美建設性戰略穩定關係”，既然當時大方向已經定調，後續談的都只會是一些執行的細節而已，所以這次習近平回訪美國，應該也只是行禮如儀給特朗普一個面子而已。



周中興指出，中國本來就有向很多其他國家採購，現在多花一點錢向美國採購，對中國來說根本不算什麼。習近平透過這次給特朗普做足面子，反而更有利後續的中美經貿與關稅談判。



周中興分析，特朗普當然也希望中國能在美伊戰爭扮演一定的關鍵角色，好讓美國可以趕快脫身，但這次是否能夠達成這個目標？目前看起來還不是很明確。至於中國對稀土的管制則有機會放寬，但也不可能全放，而是採取慢慢放寬的方式，這得要視美國對輸出中國高科技晶片的管制而定。



他說，美國想對中國管制晶片已不容易，因為中國的高科技發展已經到一定程度，美國若想再強行壓制，必須付出很高的成本，且還不一定有效，因為過去美國限制高階晶片輸出到中國的效果並不好，中國的高科技產業還是持續在發展。



周中興認為，美國表面上雖然說資訊安全很重要，但這些大型AI公司私底下怎麼可能不想賺中國的錢，美國頂多只能維持短期的AI世代領先地位，但長期來看，中國在電力的供應上還是佔有絕對優勢，因電力即算力，中國可以用相對於美國較低的成本來發展AI產業，美國想全面壓制的難度實在太高。