趙春山：中美已平起平坐　台灣必須認清

淡江大學榮譽教授趙春山。（中評社資料照） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機，高規格接待。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向中評社表示，當前國際戰略格局已非冷戰結束後的“一超多強”，中美力量對比發生變化，至少已呈現平起平坐、G2的態勢。



趙春山說，台灣執政的民進黨長期以來採取“倚美論”，但中美關係本身不斷變動，想單靠美國維持台海現狀，可能性已經不大，台灣必須認清外在形勢變化，在變動的國際戰略環境中找到自己的定位與角色。



趙春山為政治大學政治研究所博士，專長為中共研究、國際關係與兩岸關係研究，曾是李登輝、馬英九兩岸政策重要智囊，也是2015年兩岸領導人會面時，馬英九的隨行核心幕僚。



趙春山接受中評社訪問表示，這次習近平訪美，特朗普親自前往接機，可說前所未有，且雙方事前都經過非常周詳的幕僚作業。包括中國外交部長王毅與美國國務卿魯比奧、中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特等，在外交、經濟等領域都有鋪墊工作，顯示中美都希望延續前一次峰會氣氛，讓領導人會面在過去一波三折的中美關係中建立新的里程碑，穩定雙方關係。



趙春山指出，中美雙方對峰會都有高度期待，背後也都有各自內政上的強烈需求。特朗普面臨期中選舉壓力，共和黨也有挑戰，經濟更是重要問題；對外又面對烏克蘭、伊朗等問題，可說有內外壓力，因此希望對中國關係有所突破，對期中選舉形成有利訊息。



中國方面同樣需要穩定的外部環境，因此雙方都希望峰會能順利、圓滿，但趙春山說，中美也是“既期待又怕受到傷害”，因為峰會目的在於管控分歧，如果領導人見面後，不但沒有管控分歧，反而讓爭議更加凸顯甚至擴大，就會傷害原先期待，因此雙方都不希望峰會破局。



至於可能取得的成果，趙春山認為，雙邊經貿議題的妥協空間相對較大，包括貿易休戰、關稅、晶片管制，以及中國購買美國大豆、飛機等，都可能出現一些進展。但人工智慧涉及高科技與國家安全，被視為中美競爭核心之一，短期內要解決分歧並不容易，仍需要未來持續協商。