趙春山：大陸不會隨美起舞　促統有自己節奏

淡江大學榮譽教授趙春山。（中評社資料照） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）中美峰會登場，在美國總統特朗普高規格接待中國國家主席習近平，中美關係走向戰略穩定之際，中國大陸處理台灣問題，是否更具底氣？淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向中評社表示，大陸瞭解美國不會輕易放棄“台灣牌”，也知道美國對中、對台政策並非特朗普一個人就能決定。



趙春山強調，但大陸同樣不會“按照美國的笛聲起舞”，而是有自己的步調，會在“可操之在我”的部分逐步推進促統工作。



趙春山，政治大學政治研究所博士，專長為中共研究、國際關係與兩岸關係研究，曾是李登輝、馬英九兩岸政策的重要智囊，也是2015年兩岸領導人會面時，馬英九的隨行核心幕僚。



趙春山接受中評社訪問時表示，他過去與大陸涉台部門交流時就能感受到，大陸方面很清楚，美國不會輕易放棄台灣這張牌。特朗普對中方而言比較能夠談，一方面是因為他的不可預測性，另一方面則是特朗普重視交易，意識形態沒有那麼濃厚，因此雙方存在一定交涉空間。



但趙春山強調，不能忘記美國對華、對台政策並非特朗普一個人決定，美國本身有其政治體制，未來的總統也不見得會像特朗普一樣，還會受到國會、民意以及利益團體等因素制約。



尤其目前美國國會反中氣氛仍然濃厚，雖然也有主張中美關係應該緩和的聲音，但包括利益團體以及軍工複合體等，都會影響美國政策，因此不能因為特朗普目前與中方改善關係，就認為美國整體對中政策已經完全改變。



趙春山說，在這種情況下，大陸未來處理台灣問題，也不會按照美國的態度決定自己的方向，“他不會按照美國的笛聲起舞，他有自己的步調”。