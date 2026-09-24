關注：張善政曾幫了一把　賴清德愛惡分明

賴清德日前到桃園主持行動中常會，大力肯定國民黨籍桃園市長張善政，引起熱議。（照：黃世杰臉書資料照） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）台灣九合一選舉將於11月28日投票，賴清德近期到處為黨提名參選人輔選，但最為奇特的是，到桃園市為黨籍市長參選人黃世杰助選時，卻大讚對手、現任市長張善政，這番逆向操作，引起大家關注。但觀察賴清德每一場助選，愛惡分明，大讚張善政，可能是出於真心。



民進黨行動中常會日前在桃園市舉行，賴清德致詞時大力肯定張善政，對於張善政的學經歷、背景朗朗上口，還說他2016年擔任台南市長時發生大地震，擔任“行政院長”的張善政，多次到台南去關心。賴這席話很特別，若對比現在民進黨執政對在野黨執政縣市的“差別對待”，張善政當時的舉動，現在可能不會上演。



賴清德對幫助過他的人，都會記得很清楚，反之亦然，個性愛惡鮮明。例如“中選會主委”游盈隆過去就曾在2019年蔡、賴初選爭2020大選提名時力挺過他。現任“行政院長”卓榮泰、海基會副董事長羅文嘉等，同樣都曾在蔡賴初選時站在賴這邊。



賴清德對於是不是自己人也分得很清楚，就像不分區“立委”沈伯洋從政經歷雖然很短暫，但賴仍提名沈參選台北市長，甚至黨內全力動員助選。而相對地，黃世杰過去是前桃園市長鄭文燦的人馬，賴清德在中常會上點名鄭運鵬4年前選桃園市長時，知道他不可能會贏。



賴清德這個說法，除了鄭運鵬尷尬以外，當時提名鄭運鵬的蔡英文心裡感受也不會多好。而4年前原本是提名有“小英男孩”之稱的前新竹市長林智堅參選桃園市長，後來因為涉及論文抄襲事件，綠營擔心“一屍五命”，林智堅退選，改臨時提名鄭運鵬，鄭運鵬會輸桃園市，也算是非戰之罪。



賴清德趁著這次選舉在黃世杰、競選榮譽主委許信良面前稱讚對手張善政，雖後面補上批評，也讓站在賴兩旁的人感到尷尬。而黃世杰雖是賴清德主席提名，但提名後卻馬上與鄭文燦同台，被外界大作文章。賴清德在桃園舉行中常會前一天，黃世杰還先與蔡英文去他的“私房景點”大溪茶廠同台，賴會不會也感到心裡不舒服？



賴清德在每一場助選都有明確目標，在台中場拉抬黨內提名的何欣純，而非把箭靶瞄準何的對手江啟臣，反而是把重點對準台中市長盧秀燕，也被外界認為賴把盧視為未來連任競爭對手。賴清德到各地助選黨內參選人，輔選效果有多少，目前還未知，等投票見真章，但對於賴清德個人的喜惡已經明顯呈現。