館長在高雄開健身房5年　無預警宣布停業

“成吉思汗健身俱樂部”高雄館位於三多商圈，3層樓高，外觀包覆無法看到內部運動情況。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）挺台灣民眾黨的網紅“館長”陳之漢創辦的“成吉思汗健身俱樂部”高雄館23日無預警宣布停業，消息曝光後造成討論。由於陳之漢網路聲量高，近年政治動作大，是否導致負面效應也成謎，不過實際訪問高雄館的會員，全都很力挺館長落實“全民運動”，認為不用扯政治。



“成吉思汗健身俱樂部”全台共有8家，新北5家、桃園、台中、高雄各1家，經營版圖主要在北台灣。高雄館2021年6月開幕，砸了新台幣1.6億元進駐三多商圈，場館3層樓高，坪數約2400坪，不過營運5年後23日突然宣布結束營業，10月31日是最後一天營業。



館長稍早在遊戲直播時說明，此次停業跟房東無關，房東要賣房很久了，未來將會轉為小型場館，同時也說自己不是撐不下去，“只是我已經撐很久了，我想說啊再做再做”，同時透露關鍵在於請不到教練。



高雄館停業消息曝光後已開始替會員辦理退費，現場觀察秩序良好，仍有會員持續正常訓練。停業原因吸引外界討論，去年就曾傳屋主求售新台幣4.8億，月租金行情高達85萬元，高雄人潮、其他連鎖品牌同業競爭、不堪虧損等因素也被討論。



台灣健身房競爭激烈，但成吉思汗沒有業務或教練推銷課程，受到部分消費者青睞，且主打24小時皆可運動，設備專業度高又新，收費相對較親民。記者現場連問幾名會員，不分男女老少都大讚CP值高，都肯定館長落實“全民運動”的理念。



一名女性長輩是資深會員，她說，這裡商業氣息較低，收費不高，但高雄人潮較少，惡性競爭下，加上這幾年也有健身房倒閉的新聞，可能真的比較難賺錢，但她全家都在這邊運動。至於是否與館長人紅是非多有關，她認為“不太需要去討論政治”。