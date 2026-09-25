李其澤：台灣沒被放上談判桌　在價目表上？

習近平與特朗普在白宮橢圓形辦公室小範圍會談。(照 :新華社) 中評社台北9月25日電／中美峰會在華府登場，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤25日認為，台灣沒有出現在任何已公布的交易條文裡，卻也沒有因此走出談判陰影，這再次證明“不作決定”本身就是決定，沒有期限的等待也能達到大陸想要的成果，讓安全需求符合經貿磋商節奏；且美中關稅休戰只延長2個月，等於是再設一個談判時鐘，華府便有誘因繼續把軍售留在未決狀態。



李其澤指出，峰會最具體的成果是把原定11月到期的關稅休戰再延長2個月；稀土、農產品、科技管制與人工智慧通報機制都沒有形成可執行安排。這不是大和解，而是把最難的問題推到下一個期限。



習特會後新華社報導，中方要求美方“反對台獨”並主張恢複軍事對話。華府迄今沒有採用的新措辭，也沒有改變一中政策，更未公開承諾停止軍售。李其澤提醒，“中方提出要求，不等於美方已經接受；峰會談到台灣，也不等於台灣已被交換”。



李其澤指出，但“沒有交換”不能成為台北的安慰劑。軍售尚未告吹，延後卻已成為既成事實，行政決定每晚一天，戰力形成便多一層不確定；解放軍的現代化時程也不會因華府需要談判空間而暫停。對台灣而言，“立院”通過條例只是支出授權，後續仍須配合美方節點，外交上的等待會逐步變成台灣的預算空轉、產能排擠與防空缺口。



李其澤認為，這次關稅休戰只延長2個月，“等於替美中再設一個談判時鐘”。當稀土、農產品與科技限制仍待交換，華府便有誘因繼續把軍售留在未決狀態。這不必寫進任何秘密協議，也能產生北京想要的效果：讓台灣的安全需求服從美中峰會、APEC與後續經貿磋商的節奏。



他表示，這也正是“六項保證”的現代考驗。美國承諾不在對台軍售前與中方協商，但若武器內容或宣布時點受中方影響，即使保證文字未變，政治內涵也會被掏空。台灣真正的風險，未必是一紙停售聲明，而是每次峰會前都先被擱置、每次休戰後又繼續等待。



李其澤強調，習特會沒有證明台灣被出賣，卻再次證明“不作決定”本身就是決定。武器的嚇阻價值在於准時形成戰力，不存在於尚未簽出的政治承諾。沒有被放上談判桌，不代表不在價目表上；若延後沒有期限，等待就是大陸得到、台灣支付的峰會成果。



他也說，台灣不應只追問會後公報有沒有“台灣”兩字，而應要求三項明確答案：軍售何時放行？急迫防空項目能否先行拆批？發價與交付區間是否已經後移？同時應結合美國兩黨國會，要求行政部門說明延宕理由與建軍影響。