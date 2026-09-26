盧秀燕、黃敏惠組學姐團　挺嘉義縣吳品叡

台中市長盧秀燕（左）、嘉義市長黃敏惠（右）幫嘉義縣長參選人吳品叡（中）助選。（照：吳品叡競總提供） 中評社雲林9月26日電（記者 李京昇）中國國民黨台中市長盧秀燕、國民黨嘉義市長黃敏惠26日合體前往嘉義縣水上鄉，陪同無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡車隊掃街，兩人以“學姐市長”身分跨黨力挺，盧秀燕更送上“在野大檸檬”，強調只要志同道合就是好朋友，盼以在野大聯盟力量打破一黨獨大。



現年40歲的吳品叡出身嘉義朴子地方政治家庭，父親吳博文曾任中國國民黨朴子市黨部主委及中評委，叔叔吳博鈺現任朴子市順天里長。她曾任朴子市民代表，2018年當選朴子市長、2022年順利連任。今年獲國民黨、民眾黨等在野陣營支持，以無黨籍身分角逐嘉義縣長。



盧秀燕、黃敏惠今天先陪同吳品叡前往水上璿宿上天宮參拜，隨後站上戰車掃街，並前往水上鄉長參選人陳德榮服務處品嘗嘉義白醋涼麵。無黨籍前“立委”林國慶、國民黨民雄鄉長林于玲、無黨義竹鄉長黃政傑及多名地方民代、參選人也到場陪同，展現吳品叡在地方的跨黨派支持陣容。



盧秀燕表示，中秋連假專程到嘉義挺吳品叡，她與黃敏惠都是女性市長，可以稱作“學姐市長”，這次學姐助選團首度出動，希望創造更多女性參政、執政機會，吳品叡已連任2屆朴子市長，在地方累積相當經驗，期待進一步當選嘉義縣長。



盧秀燕指出，吳品叡過去在朴子推動開源節流、清償債務，並將重陽敬老金提高至新台幣2000元，也持續推動老人福利，嘉義市目前已實施65歲以上老人健保費全額補助，若吳品叡當選，希望嘉義縣也能跟進。



黃敏惠說，中秋連假行程雖然緊湊，仍要排除萬難代表女性縣市長為吳品叡加油，嘉義縣屬於艱困選區，吳品叡以在野大聯盟方式參選，勇敢站出來，且具2屆朴子市長經驗，在財政、文化及教育等方面都有推動成果，希望未來縣市攜手合作。



吳品叡表示，自己以無黨籍身分參選，只要認同她、支持做對的事情，不論藍、綠、白都是好朋友。她批評嘉義縣目前仍未提供65歲以上老人健保費全額補助，“翁章梁做不到的，讓我來做”，另規畫提高既有敬老卡額度。