張榮恭：互信交流是和平重要實力

中國國民黨副主席張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北9月27日電（作者 張榮恭）透過今年五月和九月中美兩國元首互訪，國際格局呈現了兩強平等並存的格局，雙方各據實力。如果中美都憑實力展開無限競爭，不思管控與合作，那就難免互傷互損，甚至走向不堪想像的局面。但是，習近平和特朗普正在展現管控分歧及拓展合作的智慧，誠如習近平在這兩次見面都向特朗普呼籲共同跨越“修昔底德陷阱”，而特朗普對中美關係也表達了深厚期許。



增強自身實力是全球各個政治體、經濟體的必然目標，然而，自身條件及外在環境限制了實力等級，更不用說不同等級的實力之間更不應走向攤牌。猶如輕量級的拳擊手不應挑戰重量級拳擊手，兩者和諧相處，才是維護自身安全的正道。連中美兩大強國都走在習近平訪美時說的合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的道路上，兩岸關係尤其有必要建立互信、推動交流，才能維護台海合併穩定。



“和平靠實力”是民進黨政府極力鼓吹的口號，其用意在於擴大對美軍購。事實上，國民黨無論在朝或在野，從來都重視台灣增強實力，而且在近六十年的執政期間，更是台灣實力持續增強的主導者。但是，兩岸雙方的實力本來就處在不同量級，如果昧於這個最根本的現實，一味和大陸拼搏，毫不思索建立互信與推動交流對促進和平的重大功效，那麼和平將不可得。過去十年的民進黨執政，已經證明了這一點。



以去年十一月以來，因日本首相高市早苗言論而導致的中日關係陷入低潮為例，兩國邦交仍然維持，日本執政黨的國會議員近期也持續訪問中國大陸，盼謀改善雙方執政當局的關係。而十年來，台灣與大陸的官方協商機制卻完全斷裂，民進黨人士都無法和大陸做任何接觸，大陸還針對“台獨”而發動六次圍台軍演，尤其賴清德的兩年任內，就有四次大陸圍台軍演。在兩岸毫無政治互信的嚴峻形勢下，民進黨政府還百般阻撓兩岸民間交流，幾乎是要走向兩岸以實力進行攤牌，等於兩個不同量級的拳擊手上台決鬥。



1992年兩岸經由協商機制開始探討建立政治互信及1993年歷史性的辜汪會談舉行時，大陸的GDP為台灣的2.5倍，如今已達25倍，雙方以經濟實力為基礎的軍事實力落差隨之擴大。當年台灣執政者尚知兩岸和解和平才是台灣安全繁榮的出路，現在反而走向反面，就只會危害台灣的安全繁榮。

