關注：何欣純借洋流　看台中綠營整合隱憂

沈伯洋（左）到台中助選何欣純。（何欣純競選總部提供） 中評社台中9月28日電（記者 方敬為）11月28日的九合一地方選舉進入衝刺階段，台中市長選情卻冷清。由於現任中國國民黨籍市長盧秀燕交棒市長參選人、“立法院副院長”江啟臣的態勢穩固，能見度較低的民進黨選將何欣純27日邀來民進黨台北市長參選人沈伯洋助陣，盼藉“洋流”刺激選情，但“洋流”畢竟是外來產物，效益有待商榷。何欣純需倚仗外力扭轉選情，也顯示出地方綠營整合程度不如預期。



何欣純27日與沈伯洋在台中合體造勢，現場喊出“欣潮洋流”，透過北中綠營選將連線，相互拉抬選情，吸引許多綠營支持者到場相挺，不少人並手舉“洋流”字卡，熱情迎接沈伯洋。



距離投票只剩2個月，近期民進黨為突破政治氣氛不利，且選情偏冷困境，極力塑造所謂的“洋流”，一方面催出沈伯洋的聲勢，另一方面則企圖從台北市出發，將“洋流”輸送至全台各地，設法凝聚各縣市泛綠基本盤票源。



何欣純代表民進黨參選台中市長，但截至目前為止，能見度不如對手江啟臣。因此，何欣純27日邀請沈伯洋到台中助陣，兩人連袂前往歷史悠久的元保宮參香祈福，隨後在審計新村與市民廣場掃街，設法炒熱冷清的台中市長選情。



由於台中市長盧秀燕8年執政表現優異，政治能量強大，為江啟臣打下堅實基礎，民進黨何欣純面臨被邊緣化的危機，力求突圍。



不過，“洋流”畢竟是外來產物，效益有待觀察。而且，若市長選將需要仰賴其它縣市參選人來幫忙提振選情，本身就是一個異常警訊，顯示何欣純現階段在台中市的熱度有待提升，更暴露出綠營在地方整合的隱憂。