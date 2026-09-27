習特會效應　潘兆民：台灣要看懂日為何焦慮

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 資料照） 中評社台中9月28日電（記者 方敬為）2026華府中美峰會落幕，東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，雖然中美元首檯面上未觸及台灣議題，但台灣方面切勿掉以輕心。日本對這次峰會的效應反到焦慮，台灣要看懂日方的反應，若連日本都要擔心被邊緣化，台灣更沒有樂觀本錢。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任中原大學國際暨兩岸教育處長、東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



大陸領導人習近平9月26日結束為期3天的訪美行程，中美兩國會後同步宣布，雙方已達成共識，將針對雙邊各300億美元的非敏感商品調降關稅，並正式建立人工智慧對話與溝通機制。



潘兆民表示，雖然中美雙方這次未在政治性議題有共同聲明，但雙方已釋出經貿與科技對話的降溫訊號，值得注意的是，雖然檯面上沒有觸及政治與軍事安全等事項，但卻引發印太區域國家高度關切，尤其是日本陷入嚴重的戰略焦慮，這點值得台灣省思。



他指出，日本長期將美國視為最關鍵的背後靠山，但面對中美相處模式的新秩序，日本開始有“在印太戰略中遭到邊緣化”的危機感，由於日本內部面臨嚴峻的經濟衰退，以及高達29%的65歲以上老齡化人口結構衝擊，外部又遭遇國際環境的劇變，尤其是受到中國、韓國、朝鮮乃至於俄羅斯的戰略壓力。



因此，潘兆民說，日本首相高市早苗才會急於在習特會面之前，利用出席聯合國大會等國際場合搶先與美方接觸。這種急迫感正凸顯了日本在失去美國絕對戰略依賴下的危機感，所以進而迫使日本不斷轉向拉攏菲律賓、印度等亞洲國家以求自保。