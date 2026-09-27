妻揚言開國際記者會　柯P：先讓她情緒穩定

柯文哲（左三）今天到雲林為張嘉郡（左一）、王竣毅（左二）輔選。（照：張嘉郡競總提供） 中評社雲林9月27日電（記者 李京昇）台灣民眾黨創黨主席柯文哲27日到雲林，陪同前幕僚、無黨籍縣議員參選人王竣毅掃街拜票，並與中國國民黨雲林縣長參選人張嘉郡合體造勢。針對妻子陳佩琪日前接受網路節目專訪，稱為替柯文哲伸冤已準備召開國際記者會，對此，柯文哲回應，過去兩年自己的忍耐度很強，但司法案件也讓家人承受很大壓力，希望先讓妻子情緒穩定再處理。



柯文哲因京華城案、政治獻金案等遭檢方偵辦，陳佩琪日前接受網路節目專訪，稱為替柯文哲伸冤已準備召開國際記者會，甚至表示“我相信我的英文會比賴清德、比林佳龍都還好”。



柯文哲說，最近一個月幾乎每週都會收到法院公文及執行署扣押公文，對家人造成相當大的壓力，“要做就一次講”，不要讓事情持續累積，導致妻子心情不好，自己目前希望先讓陳佩琪情緒穩定下來，再處理後續相關事情。



針對近期外界關注民進黨台北市長參選人沈伯洋“洋流”現象，以及前幕僚、民眾黨台北市議員參選人許甫在政論節目爆料，指曾遇到自稱在沈伯洋團隊負責社群人士稱都是來自曹興誠基金會。柯文哲表示，自己不清楚“洋流”如何發酵，也不知道是否已經延伸到中南部，因為近期忙於地方行程，沒有特別注意新聞。



對於許甫所說的內容，柯文哲也表示“不曉得、不熟悉”，但他認為“民主國家”的選舉應該回歸正常，參選人應該盡量展現好的面向，“每天搞一大堆奇奇怪怪的，好像也沒什麼必要”。



此外，外界關注藍白因竹北市長人選產生歧見後，是否影響地方合作。柯文哲與張嘉郡同台時，被問及竹北事件是否外溢至南部選情時表示，地方選舉最主要還是看參選人自己的形象與能力，“張嘉郡沒有問題啦”，他認為張嘉郡有很好的基礎，也很努力服務，已經有一定條件，如果再增加創意，還能有更好的表現。



張嘉郡則感謝柯文哲支持年輕人，特別從台北南下陪同王竣毅掃街，也替她加油打氣。她表示，相信藍白合作能在2026取得好成績，選舉仍須一步一腳印，透過汗水與努力累積選民及鄉親的信任。

