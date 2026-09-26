專論：特朗普談二戰盟友　一拳重擊“台獨”

白宮臉書PO出中美元首會晤的照片。(照:白宮FB資料照) 中評社台北9月28日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普日前在華府中美峰會期間雖未公開提到台灣，他表示美中兩國在二戰期間曾是並肩作戰的“盟友”，間接呼應聯合國2758號決議中華人民共和國（PRC）取代“中華民國（ROC）”代表權。特朗普表述PRC取代ROC，比單純提到一中政策、不支持“台獨”或反對“台獨”，表態更清晰，對民進黨殺傷力也更強。



特朗普稱美中兩國在二戰期間曾是“盟友”，引發台灣民進黨政府的不滿。的確，1939年至1945年的二戰是“中華民國”打的，但中華人民共和國1949年成立，1971年已取代“中華民國”取得聯合國代表權。從特朗普在習特會的敘事來看，他等於是說“中國是現在是PRC”，ROC沒了，這比民進黨一直不肯接受的九二共識更猛。



特朗普談到二戰歷史，或也有衍生到台灣之意，因為日本戰敗，台灣才得以在1945年結束50年的日本殖民統治，重新回到祖國懷抱。



民進黨政府對特朗普說法的抗議，現在面臨雙重尷尬，第一，綠營認為特朗普“去中華民國化”，陸委會說“‘中華民國′才是美國的堅實盟友，台美空軍合作淵遠流長”。但如果要談“中華民國”，依“憲法”是包括大陸，民進黨又不願正視兩岸主權重疊、兩岸同屬一中，在一中的架構下去處理兩岸問題。



意即，民進黨既要拿“中華民國”的二戰歷史來反駁特朗普，又不願正視“中華民國”憲政架構下的中國意涵。



綠營長期把“中華民國”視為食之無味、棄之可惜，幾乎不談二戰抗日、台灣光復，現在特朗普重提二戰歷史，讓民進黨進退兩難。美國去年曾批評中國為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議，讓民進黨為之振奮。特朗普最新說法，讓綠營簡直不知怎接下去，民進黨凡事靠美國，吞不下去，不能罵太兇。



第二是，最近綠營一直強調聯合國2758號決議不涉台灣，這是典型的話術。2758號處理的是中國在聯合國的代表權，PRC取代ROC，因台灣是“中華民國”（中國）的一部份，決議沒提到台灣，並不表示不涉台灣。若要用特朗普最新說法的邏輯往前推，台灣是ROC的一部份，現在是PRC的一部份，這應是民進黨最不願接受，也是最跳腳的地方。