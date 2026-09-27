專論：洋流當母雞　民進黨藏了2028密碼

民進黨台北市長參選人沈伯洋，自己參選也是輔選的母雞，全台跑透透，相當罕見。(照:沈伯洋臉書) 中評社台北9月29日電（評論員 林淑玲）2026九合一地方選舉，民進黨輔選生態出現質變。沈伯洋自己是台北市長參選人，又是輔選“超級母雞”，相形之下，賴清德、蔡英文能見度都被比下去，遑論蕭美琴、高雄市長陳其邁等人。傳統母雞要輸出票，沈伯洋較像是在輸出議題，民進黨全台強推“洋流”擴散抗中保台熱度，藏了2028密碼。



民進黨是台灣最會選舉的政黨，以往每逢地方選舉，黨中央都會組織助選團巡迴各地，成員包括政務官、黨內大老、地方要角及親綠知名人士等。今年卻很不一樣，由除了賴清德、蔡英文仍有明顯輔選動作，其他重量級人物並不突出。相較之下最搶 眼的輔選母雞就是沈伯洋，幾乎是全台跑。



民進黨刻意把“洋流”輸送到全台各地，有點類似2018韓國瑜參選高雄市長時，超人氣的候選人本身也是母雞。但不同的是，韓國瑜當時自己的選情很強，行有餘力才輸出；如今的沈伯洋第一次參選，還在苦苦追趕國民黨籍台北市長蔣萬安，以台北市的選民結構絕對是苦戰，他卻花很多時間全台輔選，被民進黨中央變成母雞。



傳統的輔選母雞通常都要有行政資歷、政績、地方人脈、能替候選人拉票等等條件。沈伯洋擔任輔選母雞，他輸出的除了年輕、顏值，還有抗中、台灣安全、青鳥偶像等政治資產。這應也是賴清德提名沈伯洋選台北市長最大理由，他未必期待沈伯洋贏，甚至可說，萬一沈伯洋真打敗蔣萬安，蔣跳出來拚2028，賴清德更要頭抱著燒。賴要沈伯洋出來，只是要他做議題發動機，負責造勢，引領議題。



對民進黨而言，沈伯洋有一個傳統大咖沒有的優勢，可以把“年輕”、“新世代”、“抗中保台”幾個元素綁在一起，形成新的政治語言。把“洋流”灑到全台是民進黨中央的需求與操刀，未必是沈伯洋團隊自己的操作。



賴清德為何需要沈伯洋、洋流做為輔選母雞，其實還有另一層因素。



論輔選，賴清德有他的政治包袱，動能其實沒那麼強，他一個人能跑的場子也有限。而年底地方選舉後，民進黨在2027年3至4月就要辦2028大選的黨內提名初選，賴並不樂見黨內可能會挑戰他連任的人藉著輔選造勢有太大動作，所以蔡英文、蕭美琴、陳其邁都很小心。蕭美琴人氣不差，但輔選範圍很小，陳其邁也主要鎖定高雄，並沒有大動作全台趴趴走，以免引起賴清德疑慮。