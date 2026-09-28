張啟楷競總成立　藍黨部主委昏倒送醫

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯在醫護人員協助下送醫。（中評社 李京昇攝） 國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯倒地後一度昏迷。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月28日電（記者 李京昇）台灣秋老虎發威，中秋節都過了，還有30多度高溫。台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷28日舉行競選總部成立大會，中國國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲及國民黨嘉義市長黃敏惠等人皆到場助陣。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯突然從台上跌落昏倒，緊急送醫，鄭麗文等人趕往探視。張啟楷競辦表示，蔡目前意識清楚、狀況穩定。



張啟楷今天早上舉行競選總部成立大會，現場湧入數千人熱鬧滾滾，未料活動進行到上午10點30分左右，國民黨嘉義市黨部主委、競總執行總幹事蔡明顯疑因炎熱及疲勞，突然重心不穩，臉部朝下從台上跌落，蔡明顯倒地後一度失去意識，臉部有擦傷及出血。



現場工作人員與民眾立即上前協助，並以雨傘遮陽、扇子搧風，拿冰水及毛巾替他降溫，救護人員隨後趕抵處置，當時正在台上致詞的鄭麗文、黃敏惠及張啟楷等人也立即暫停活動，上前關心蔡明顯。鄭麗文並叮囑陪同就醫的競總人員，蔡明顯疑有撞到頭部，務必向醫師說明並接受詳細檢查。



救護車約十多分鐘後抵達會場，在救護人員初步處理傷勢後，蔡明顯被抬上擔架送醫，期間蔡明顯有恢復意識，但因疑有頭部撞擊及外傷，仍須進一步檢查。



蔡明顯送醫後，鄭麗文上台致詞，她說，蔡明顯在烈日下體力不支，讓大家相當擔心，所幸救護車很快到場，第一時間也確認其意識清楚，雖有明顯外傷及些許流血，但希望在醫療團隊照顧下平安康復。她也向關心蔡明顯的民眾報平安。



張啟楷表示，看到蔡明顯鼻子有流血，所幸第一時間醫護人員趕到，檢查血壓及身體狀況後，蔡明顯意識清醒，目前最擔心的是跌落時是否撞到頭部，因此送醫進一步檢查。他說，蔡明顯近期為競選總部成立投入大量心力，這段時間已多次到現場確認活動細節，“今天真的是天氣太熱了，蔡主委真的太辛苦了”，希望蔡主委能平安康復。



黃敏惠則說，蔡明顯等工作人員近期都相當辛苦，在高溫環境下籌辦活動，希望外界不用過度擔心，也感謝支持者在炎熱天氣下到場。

