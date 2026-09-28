鄭麗文教師節助選　批綠執政教育失分

鄭麗文（左二）、柯文哲（左一）、黃國昌（左四）、黃敏惠（右三）等人共同助選張啓楷（左三）。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月28日電（記者 李京昇）台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷28日舉行競選總部成立大會，中國國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲及國民黨嘉義市長黃敏惠等人到場助陣。今天適逢教師節，鄭麗文致詞時引用基層教師調查，批評“賴政府”教育施政僅2.37分，並指教師面臨師資短缺、行政負擔及申訴壓力，她也強調張啓楷若當選將延續黃敏惠重視教育政策。



國民黨在嘉義市長選舉未提名，藍白共同支持曾是民眾黨不分區“立委”的張啟楷，對決民進黨提名的現任綠委王美惠。



鄭麗文引用台灣教育產業工會公布的“2026教師節教師意見調查”指出，台灣基層教師對過去1年中央教育施政的平均評分僅2.37分（滿分10分），不滿意度超過9成，2.37分不是不及格，而是“死當”，調查中“教育部長”鄭英耀下台”更被列為教師最想收到的教師節禮物第3名。



鄭麗文說，今天教師節，歷年來所有的“教育部長”都出席的Super教師頒獎典禮，鄭英耀沒有去反而跑去到“總統府”裡面跟賴清德開會，讓所有基層教師非常的心寒，



鄭麗文表示，今天是教師節，大家談尊師重道、祝老師教師節快樂，但更應該思考教師在其他364天面對的工作環境。她指出，台灣少子化、學生人數減少，但師資卻愈來愈難找，沒有人想要當教師。



她並將矛頭指向“教育部”近期推出的敬師微電影《一百分的形狀》，質疑影片強調不要要求學生一定考100分，但現實中卻要求教師成為“一百分的老師”，不僅要負責教學，還承擔大量行政工作及申訴壓力，每一項工作都要會，但完全沒有尊嚴，還動不動被投訴，甚至面臨停職等風險，“誰來接住即將瀕臨崩潰的老師？”



鄭麗文也肯定黃敏惠表示，黃敏惠出身教師，過去8年重視教育與校園建設，每次在幫黃敏惠站台時，她都感受到嘉義教育界、家長及校長全力支持黃敏惠，張啓楷若當選市長，也會延續重視孩子與教師的教育政策。



鄭麗文表示，選市長不是只看會不會握手、敬酒，而是要看是否看得懂政策與預算，能不能處理孩子、教師及城市建設等問題，而非百般的討好賴清德。她呼籲支持者在11月28日投票支持張啓楷，“守護教育、守護孩子”。