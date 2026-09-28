柯文哲：藍白嘉義合作模式可討論聯合政府

民眾黨創黨主席柯文哲（左三）批評民進黨讓台灣內耗。（中評社 李京昇攝） 民眾黨創黨主席柯文哲（前右三）、民眾黨主席黃國昌（前右四）、嘉義市長黃敏惠（前左三）等人共同為張啟楷（前左四）站台。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月28日電（記者 李京昇）藍白共推的台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷競選總部28日成立，民眾黨創黨主席柯文哲批評，民進黨將不同意見者視為“雜質”，造成社會內耗，若能像藍白合作，台灣發展條件不比新加坡差。



對於民進黨，柯文哲批評，賴清德領導下的政治文化，就是將不同意見者視為“雜質”，甚至進一步貼上“中共同路人”標籤，如果不如賴清德的意思，就把人抓去關，這也是他交保後出來第一句話，就是批評賴清德讓台灣四分五裂。他也笑說，他的太太陳佩琪以前是最支持民進黨的，但現在全家最反對民進黨的就是陳佩琪。



國民黨在嘉義市長選舉未提名，藍白共同支持曾是民眾黨不分區“立委”的張啟楷，對決民進黨提名的現任綠委王美惠。



張啟楷競選總部今天正式成立，台灣民眾黨創黨主席柯文哲、台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨主席鄭麗文、嘉義市長黃敏惠，及台灣民眾黨、中國國民黨“立法院”黨團成員、嘉義市議員候選人等共同出席全力助陣“藍白大團結、作伙顧嘉義”氣勢。



柯文哲表示，國民黨與民眾黨在嘉義市的合作，是兩黨分工合作的一個典範，他指出，回顧華人歷史，從唐朝牛李黨爭、北宋新舊黨爭到現在的台灣各政黨合作，幾乎都失敗收場，因此台灣能不能首先創立一種聯合政府分工合作的政治文化，是更重要的課題。



柯文哲說，張啟楷雖然是代表民眾黨參選，但從國民黨中央鄭麗文主席，到地方黃敏惠市長、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯與藍營基層支持，讓他看到兩黨合作的可能性，他也特別感謝國民黨在嘉義市協助競選，認為這種合作模式可以進一步討論聯合政府的可能。