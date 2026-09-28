關注：中美關係趨緩　賴清德會轉彎？

賴清德。（府方提供資料照） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）華府“習特會”落幕，美國總統特朗普高規格接待中國國家主席習近平夫婦。賴政府雖強調“美中台情勢維持三個不變”，卻壓力沉重，隨著年底可能還有兩次中美峰會，綠營“抗中牌”難施展拳腳，賴清德會不會調整兩岸態度，值得觀察。



“習特二會”落幕後，陸委會對外強調美中台情勢仍維持三個不變，包括中美競爭結構不變、美國對台政策不變、台美共同維持台海和平現狀的立場不變。但卻難以拿出具體成果，最明顯的案例是，台灣的140億美元軍購，美方從5月北京習特會至今仍未批准；賴清德上任兩年多尚未過境美國本土，2024年12月過境關島後，再無“過境外交”。



台美關係有無具體指標可供檢驗？淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳日前提出4項觀察指標，包括：一、美對台軍售。二、賴清德未來過境美國本土的地點、時間與待遇。三、美國高官訪台。四、美國涉台法案，是否進一步推出提升台美關係的措施。



綠營所謂台美關係“史上最好”顯然只是口頭宣傳，畢竟年底前還可能有兩次習特會，包括11月18日、19日在深圳舉行的APEC峰會，以及12月14日至15日在美國佛羅里達舉行的G20領袖峰會，民進黨政府若拚抗中衝太兇，難保不會有反效果。



觀察去年10月底在韓國釜山舉行的“習特會”，中美關係氣氛趨向緩和，會後特朗普宣布計畫於2026年5月訪問中國，並邀請習近平回訪美國，今年都落實了。當時由於美中關係緩和，賴清德在雙十演說縮短兩岸篇幅、未提強烈的“兩岸互不隸屬”字眼，外界解讀是受中美互動所影響。



不過賴清德去年雙十談話雖縮減兩岸篇幅，仍技巧性提及聯合國大會2758號決議是“台灣地位未定論”，論述本質並沒有改變。而今年華府“習特會”後，賴的兩岸態度會否轉彎，外界都拿著放大鏡在看。