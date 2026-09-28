藍白共挺　張啟楷喊嘉義起風了拚全壘打

柯文哲（左三）、黃敏惠（左五）共同贈送藍白團結加油棒給張啟楷（左四）。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月28日電（記者 李京昇）藍白共推的台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷28日成立競選總部，民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文及嘉義市長黃敏惠同台助陣。“嘉義起風了！”張啟楷表示，距離11月28日投票日只剩2個月，近期民調顯示他與民進黨市長參選人、綠委王美惠呈“五五波”，加上黃敏惠及國民黨籍議員積極投入輔選，讓選情逐漸升溫。



嘉義今天持續30多度高溫，讓台下支持者吃不消，不少人狂擦汗、喝水，甚至躲到騎樓、屋簷下遮陽。活動進行間，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯更疑似太熱、勞累，突然從舞台跌落受傷送醫，成為現場意外插曲。



張啟楷指出，國民黨近期針對各縣市進行選舉民調，嘉義市部分呈現他與王美惠“五五波”，隨著黃敏惠、市議員及藍白陣營投入輔選，陪同他掃街拜票，還有超過100場的客廳會，距離投票日愈近，讓愈來愈多市民開始關注市長人選與未來市政方向，讓大家感覺到“嘉義起風了”，他也有信心並全力以赴力拚市長、藍白議員“全壘打”。



曾任民眾黨不分區“立委”的張啟楷表示，自己在“立法院”2年總質詢254次，王美惠任“立委”6年發言373次，強調自己長期關注嘉義建設。他提出“拚經濟、暢交通、顧市民、強教育”4大方向，包括長者健保、免費營養午餐、育兒津貼、提高公糧收購價，以及推動高鐵聯外軌道等政策，盼從交通、經濟與民生面向提升嘉義市發展。