關注：習特會效應強　台灣朝野卻異常安靜

中美領導人到年底還有兩次會面的機會。（圖片來源：新華社） 中評社台北9月29日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平與美國總統特朗普今年的第二次峰會落幕，到年底還有兩次會面機會。中美領導人密集碰面，台灣問題肯定是核心之一，但這幾天台灣朝野卻異常安靜，搭著中秋連假4天，相關討論很快被其他新聞蓋過，集體忽視中美峰會的效應，將是台灣的警訊。



中美元首在11月深圳APEC、12月邁阿密G20都有機會再碰面，如果都順利成行，今年就將四度會面。如此高密度的互動，代表雙方即使存在各種矛盾和競爭，但仍選擇一次又一次坐下來談。



而雙方每多見一次，台灣問題就多一次被攤上檯面來談的機會。當特朗普一切以美國利益為優先，中方又把台灣問題視為中美關係的核心基礎，台灣的處境只會更加艱困。尤其特朗普這次的“美中二戰盟友說”，更被指為“去中華民國化”。



面對這棘手的變化，台灣朝野都選擇迴避。綠營照本宣科透過“外交”、“國安”等政府部門做出回應，頗有矇著頭、不願正視的味道，但不去討論，並不代表中美關係的變化就不會影響台灣。



反觀最有機會得分的藍營，表現同樣令人意外地平靜，尤其國民黨如果主張兩岸和平，更應趁這個時候提出自己的方向，告訴台灣民眾，中美領導人愈走愈近、愈談愈密集後，台灣到底該怎麼辦。



但目前看來，除了國民黨主席鄭麗文針對習特二會提出較完整的看法，其他藍營大咖幾乎都沒有太多聲音。尤其被視為2028熱門人選的台中市長盧秀燕，也僅呼籲“國安”單位緊盯習特二會訊息，並沒有進一步提出自己的判斷，以及她認為台灣接下來該往哪個方向走。