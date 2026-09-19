關注：嘉義市長之戰　藍白合力加持張啓楷

鄭麗文（左二）、黃國昌（左四）三度為張啟楷（左三）造勢。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月28日電（記者 李京昇）藍白合力支持的台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷28日成立競選總部，中國國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌第三度同台助選，張啓楷喊出民調與民進黨對手王美惠相當接近。但王美惠曾任嘉義市議員、“立委”，加起來逾20年，深耕地方，實力不容小覷。



張啓楷聲勢確實升高，柯文哲日前連續5天留在嘉義輔選，從市場、夜市到街頭掃街，強化年輕選票與返鄉投票動員；加上這次競總成立，鄭麗文、黃國昌、柯文哲三位藍白核心人物同台，國民黨、民眾黨內戰將級“立委”羅志強、葉元之、台南市長參選人、藍委謝龍介等人都到場，展現藍白整合後的組織動員能力。



張啓楷競總由鄭麗文、黃國昌共同擔任主委，全台唯一，顯示藍白在竹北合作破局後，仍把嘉義市視為檢驗合作模式的重要戰場，也讓嘉義市以往的單純藍綠競爭，逐漸形成藍白對綠的近身戰。



相較張啓楷透過大型造勢、網路聲量與藍白政治人物助攻拉高能見度，王美惠則強調陸戰。她持續騎車跑基層、經營地方組織，並以“母雞”角色拉抬市議員參選人，透過長期地方服務與爭取“中央”建設資源爭取選票。究竟哪種選戰模式能轉化為選票，值得觀察。



張啓楷的優勢除了藍白合力相挺，還有現任市長黃敏惠長期執政累積的地方資源。黃敏惠2022年以63.82%得票率當選，實力強勁，她以名譽主委身分加入張啓楷競總，等於把自身政治資源放進藍白選戰。張啓楷能否把這些資源轉化為自己的支持，是藍白接下來最大考驗。



反過來看，民進黨王美惠雖然近期相對低調，卻未必代表基層動員能力弱，可能透過密集跑地方、經營議員與地方組織，逐步累積實質選票。張啓楷所說的“起風了”，確實反映嘉義選戰熱度正在升高，討論度也比先前更高，但風勢能否轉成票勢，仍要看最後兩個月的陸戰組織、藍白整合程度，以及黃敏惠執政資源能否有效完成接棒。