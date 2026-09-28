賴清德：推動台灣成為無人機供應鏈亞洲中心

賴清德（中）出席中科院民雄航天暨無人機產業園區動土及民雄院區啟用典禮。（照：嘉義縣政府提供） 中評社嘉義9月28日電（記者 李京昇）賴清德28日出席位於嘉義的中山科學研究院（中科院）民雄航太暨無人機產業園區動土及民雄院區啟用典禮表示，台灣擁有世界級的半導體與資通訊實力，以及深厚的精密製造基礎，將持續投入資源，並與民主夥伴深化合作，共同打造更安全、更有韌性的無人機供應鏈，逐步推動台灣成為“無人機民主供應鏈的亞洲中心”。



賴清德並喊話表示，台灣發展無人機產業可說是萬事俱備“只欠東風”，東風要靠“立法院”來協助，請“立法院”支持“國防部”所提出來的新台幣近600億元追加預算。



今日上午舉行的“中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮”，出席者包括“國安會”祕書長吳釗燮、“國防部長”顧立雄、“經濟部長”龔明鑫、中山科學研究院院長李世強、嘉義縣長翁章梁、“立委”蔡易餘、王美惠、王義川、王定宇、陳冠廷、王安祥。



根據嘉義縣府資料，中科院民雄東側院區前於2023年12月5日開工，投入新台幣11.1億元，優先開發5.12公頃，建置研發產製棚廠及研發大樓等設施，歷經近3年建設，今日正式啟用，進一步強化台灣無人機研發、測試及產製量能。



今日同步動土的西側“民雄航太暨無人機產業園區”，由“行政院”核定新台幣68.59億元公共建設經費，設置生產廠房、實驗設備、試飛廠及研發空間，預計2028年完工，未來可提供約100家廠商進駐、創造1200個就業機會，帶動年產值80億元。透過園區建設吸引無人機及相關供應鏈廠商進駐，與東側中科院研發產製量能相互串聯，進一步擴大嘉義無人機產業聚落。



賴清德指出，隨著國際情勢變化，無人系統已成為現代防衛的重要戰力，台灣也有實力成為民主供應鏈的亞洲中心。他呼籲朝野“立委”支持“國防部”提出的近新台幣600億元追加預算，台灣發展無人機產業，可以說是“萬事俱備，只欠東風”了，東風要靠“立法院”來協助。



賴清德呼籲“立法院”支持“國防部”近新台幣600億元追加預算，透過採購帶動產業自主發展，並深化與民主夥伴合作，打造更安全、更有韌性的無人機供應鏈。嘉義目前已串聯亞創中心、中科院民雄院區、雲海無人載具測試場域及產業園區，逐步形成完整的無人機發展基地，中央也將持續與地方合作，協助產業扎根、培育人才。



賴清德說，恭喜嘉義縣“雙喜臨門”，民雄院區啟用代表“國家級”研發與產製能量在嘉義落地，無人機產業園區動工則象徵技術能量進一步向民間擴散，嘉義也將從研發測試基地，逐步成為台灣無人機產業的重要樞紐。



賴清德表示，台灣擁有半導體、資通訊及精密製造等優勢，政府也將持續投入資源，支持研發、量產及國際認證，推動台灣從零組件供應者，進一步成為完整系統方案及可信賴產能的提供者。



賴清德提到，“嘉義縣喜事不斷”，除了無人機產業，“國科會”也已公布嘉科二期擴建192.8公頃，未來將布局先進半導體、人工智慧、矽光子、量子運算及5G、6G次世代通訊等產業。他期許未來嘉義縣、市能持續合作，帶動地方繁榮，同時扛起臺灣安全與先進產業發展的重要任務。