連假最後一天　嘉義故宮南院湧現人潮

故宮南院湧現人潮。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月28日電（記者 李京昇）9月28日是台灣中秋、教師節連假最後一天，位於嘉義縣的故宮博物院南部院區到 午後已湧入約3、4000人，不少家庭把握假期尾聲到南院看展，入口及展館內人潮絡繹不絕，閤家出遊的家庭也不少，其中“佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美”展出的清宮佛教經典《龍藏經》最為熱門。



故宮南院表示，9月26日單日總參觀人次達9266人，27日適逢世界觀光日，全日免費參觀，單日人次更達1萬3395人；今天9月28日適逢教師節，教師憑證即可免費入館，加上中秋連假期間天天開館，到午後已有3、4000人進館看展。



今天有不少家長帶著孩子走進展館，有些人事先做功課鎖定特定展覽，也有一家人慢慢逛展。黃姓家長表示，連假期間天氣晴朗，加上今天是最後一天假期，因此特別帶小朋友到故宮南院參觀，希望讓孩子看看不同類型的文物，也透過較為靜態的展覽活動，讓小朋友在明天上學前慢慢收心。



“佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美”受到不少遊客關注，展覽從佛教藝術發展及文化交流切入，呈現院藏亞洲佛教相關文物，其中《龍藏經》也是展場焦點之一。



《龍藏經》於清康熙6年（1667年）奉孝莊太皇太后懿旨撥款修造，康熙8年（1669年）完成，由西藏喇嘛僧侶及171位喇嘛抄寫。這部經典不僅具有宗教文獻價值，也結合清代宮廷工藝與皇權、宗教及政治關係，成為兼具歷史與藝術價值的重要文物。