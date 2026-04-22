鏡頭：日月潭文武廟新設關帝像源自泉州

日月潭文武廟委託泉州團隊設計關帝像。題字為：忠義千秋。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月29日電（記者 方敬為）日月潭文武廟去年在後山打造新的景觀步道“光明大道”，配合廟內主祀武神關聖帝君，廟方特別委託泉州日晟園林古建工程公司，以整塊紅石雕刻打造高達6.8米關帝像坐落在步道盡頭，旁邊還有周倉將軍與關平太子聖像，氣勢磅礡，廟方28日舉行祭孔大典暨雕像揭幕儀式，宣告日月潭景區再添新地標。



日月潭文武廟主祀關聖帝君、岳武穆王、至聖先師孔子，每逢9月28日孔子聖誕，都會舉行祭孔大典，今年則除了祭孔之外，也替新建關聖帝君、周倉將軍與關平太子等3尊石雕聖像落成揭幕，中國國民黨籍南投縣長許淑華受邀擔任祭典正獻官及揭幕見證人。



據了解，3尊聖像總造價高達新台幣700萬元，可望替日月潭景區增添一處兼具信仰與觀光的新地標，雕像公益精細，是由福建泉州的雕刻師設計，委託泉州日晟園林古建工程公司規劃執行，採用巨大的原石一體成型雕刻而成，並非以拼接形式施工，難度極高。



文武廟表示，主尊關聖帝君坐像選用泉州整塊紅石材雕刻而成，連同基座總高達6.8米、寬4.9米，正面以篆書鐫刻“忠義千秋”4字，分立左右隨侍的關平太子與周倉將軍則為立姿，雕像高達4.5米。



文武廟說明，由於台灣本地難以尋得如此巨大的原石與相應的雕刻量能，因此延續過去功德碑林的合作經驗，再次委託泉州團隊，將歷史典籍中記載關公“羽美鬚髯”的經典形象，透過“右手撫髯”的生動神韻重現於世人眼前。

