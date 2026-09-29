雲門林懷民嘉義老家建於清朝　被稱為博士窩

培桂堂。(中評社 莊亦軒攝) 中評社嘉義9月29日電（記者 莊亦軒）“培桂堂”又稱林開泰診療所舊宅位於嘉義新港，是台灣著名現代舞舞團“雲門舞集”創辦人林懷民的老家，建於1932年，由於林家重視教育，子女中有博士學位者多達15人，故又被當地人稱為“博士窩”。



“培桂堂”為清朝秀才林維朝於1932年所建，林維朝之子林開泰1916年自台灣總督府醫學院(台灣大學醫學系前身)畢業後返鄉執業，1933年將診所遷入培桂堂。2016年3月11日公告為嘉義縣縣定古蹟，同年底林家將祖宅捐贈給嘉義縣政府，2022年修復完成後以“培桂堂”為名委外經營。



培桂堂前方是診療所，後方是住宅。由於興建於日據時期，培桂堂有別於傳統閩南三合院，住宅部分內部空間雜揉了日式居家元素，整體外觀與空間形成閩、日、西洋共構的混和樣貌，也是新港近代建築中典型的“前醫後住”空間。



雲門舞集創辦人林懷民幼時經常在主屋前的前廊上跳舞、說故事給長輩聽，培桂堂可說是他人生的第一個舞台。而林懷民赴美國紐約求學、創作期間，“培桂堂”也成為他的創作靈感。創作“薪傳”時靈感，就是源自於幼時在故居聽長輩講述，有關漢族先民冒險渡過俗稱“黑水溝”的台灣海峽來台開拓的故事。



“薪傳”由林懷民所編創，於1978年在嘉義體育館公演，也是台灣第一齣以本土歷史為題材的舞團作品。首演當晚碰上美國宣布與台灣“斷交”，劇中刻劃先民渡過黑水溝、開疆拓土的精神，成為台灣社會集體焦慮與情感的寄託。“薪傳”累積公演超過174場，被永久收藏於紐約舞譜局。



林懷民1947年生，政治大學新聞學士、愛荷華大學藝術創作碩士，父親林金生則為台灣首任嘉義縣縣長。林懷民在1973年創辦台灣第一個現代舞劇團“雲門舞集”。