“監委”人事今投票　藍白擬全封殺

台“監察院”。(中評社 資料照) 中評社台北9月29日電／“立院”今天展開新會期，中國國民黨團擬推普發現金新台幣2萬元，要求政府將經濟紅利回饋人民；但“行政院”昨呼籲朝野，盡快通過今年度追加預算及明年度“中央政府”總預算。此外，“立院”今將表決新提名的“監委”人事案，藍白傾向全面封殺。



“立法院”在9月29日新會期開議首日，正式進行第7屆“監察委員”人事同意權案的記名投票。由於第六屆“監委”已於7月底任期屆滿，“監察院”已面臨長達兩個月的空窗期。在野的國民黨團與民眾黨團展現出“全面封殺”的強烈傾向，外界預期此人事案全數遭否決的可能性極高。



對於“監委”人事案，國民黨團書記長許宇甄說，黨團將開會討論、凝聚共識，審查標準絕不退讓，“不適任的人選一律不支持”；陳昭姿指出，民眾黨團廢除“監察院”主張不變，“立院”已成立“修憲”委員會，任何“修憲”方案都可討論。



“立院”新會期開議，朝野陸續公布優先法案。“政院”盼攸關穩定民生物價、電價及“國防”武器購置的今年度追加預算獲支持，也期盼明年度“中央政府”總預算順利；此外，府院盤點40項優先法案，涵蓋力挺育兒家庭、支持中小企業及加強防災與食安等面向。



“財政部”所提的“政院”版《財政收支劃分法》仍列新會期優先法案，“財政部”至今仍未提出院版各縣市獲配財源的試算版本，導致院版《財劃法》尚未付委；“立院”通過的再修正版《財劃法》遭“政院”不予副署擋下，此修正案恐將呈現朝野僵持不下的局面。



國民黨團昨宣布將提出“全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案”，明定每人發放2萬元，並在特別預算生效後3個月內發放完畢，草案說明以今年人工智慧、半導體與資訊產業蓬勃發展、經濟表現亮眼為由，主張全民應共享經濟成長與財政成果。



國民黨團列出40項優先法案，以民生議題為主，包括老農津貼提高至1萬5000元、65歲以上長者免繳健保費、營養午餐專法、加重處罰黑心毒油業者的相關修法。



民眾黨團副總召陳昭姿說，關於“政院”追加預算案，民眾黨團支持合理的民生社福預算，但對不符《預算法》第79條追加要件、想夾帶偷渡闖關的預算，絕對嚴格審查。