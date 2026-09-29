帥化民曝台軍備最大罩門　能否有作戰能力？

帥化民。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／習特會落幕後，美國對台軍售政策是否出現變化，持續受到關注。外媒日前披露，美國政府一筆規模約140億美元的對台軍售案仍處於延宕狀態。對此，台退役中將帥化民28日在政論節目分析，台灣真正需要思考的，不只是美方“賣不賣武器”，而是現有軍購內容能否因應解放軍快速發展的作戰能力，他更形容兩岸軍事科技差距已出現“降維”現象。



帥化民28日在政論節目表示，外界高度關注習特會後美方對台軍售態度，但他認為，更重要的是檢視台灣過去及未來投入巨額經費採購的武器，是否真的符合未來台海作戰需求。



帥化民首先談到F-16，他認為，即使台灣採購的新式F-16陸續返台，面對解放軍目前包括殲-10C、殲-16以及新一代匿蹤戰機等不同層級機隊，台灣面臨的已不是單純比較單一戰機性能的問題，而是整體空中作戰體系的差距。



帥化民進一步表示，即使擁有先進戰機，戰時機場與跑道能否維持正常運作，同樣是關鍵。他認為，在大量飛彈、火箭與精準武器威脅下，台灣不能只把空防能力建立在戰機數量上，而必須考慮基地生存、跑道搶修與整體防空體系。



對於目前受到關注的約140億美元對台軍售案，帥化民也提出質疑。他指出，外界常以軍售規模判斷美方對台支持程度，但真正應該檢視的是軍售品項本身，是否能有效提升台灣在台海衝突中的防衛能力。



帥化民舉例，愛國者防空飛彈、海馬斯多管火箭系統等裝備近年因多場區域衝突需求升高，美國自身也面臨產能與庫存壓力。他因此認為，台灣除了關注軍售是否獲得批准，也必須評估“何時能取得”及戰時補充能力。



帥化民也談到俄烏戰爭帶來的戰場變化，他認為，坦克、自走砲等傳統大型地面裝備，在無人機大量投入後面臨更高生存壓力，因此台灣若仍以傳統平台為核心建軍，必須重新檢視其戰場存活率，以及如何與無人機、電子戰、防空及反制無人機系統整合。



至於解放軍近年發展雷射反無人機系統、火力攔截等技術，帥化民認為，這也顯示未來台海作戰已朝“系統對系統”競爭發展，不能只靠單一武器決定勝負。他甚至以“降維打擊”形容目前兩岸軍事科技發展差距，並認為台灣現階段軍購內容未必足以解決所有防衛問題。



帥化民最後強調，他提出上述看法並非主張“投降”，而是認為“國安”決策必須同時思考軍事與政治兩個層面。他主張，除了強化自我防衛能力，也不應完全排除溝通與談判管道，並應預先思考“如果美國沒有直接介入，台灣如何自存”的情境。