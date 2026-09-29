賴清德滿意度5成　洪孟楷：1128是期中考

國民黨團首席副書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月29日電（記者 邱筠媜）民調專家戴立安29日公布“2026年9月台灣民心調查”，賴清德信任度突破5成，執政滿意度也超越5成。對此，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長洪孟楷今於“立法院”受訪表示，民調僅為一時參考，人民真實感受最直接，他以四天連假交通大亂，質疑行政團隊未上緊發條。他強調，11月28日地方選舉是賴清德的期中考，希望全民一起用選票讓民進黨政府知道過去這段時間的路線真的走錯了。



民調專家戴立安29日公布《2026年9月台灣民心調查》，結果顯示，賴清德執政表現滿意度為51.4%持平，不滿意部分下降1.2個百分點，為41.1%；信任度則上升1.3個百分點達到51.2%，是2025年4月以來信任度首次突破五成，不信任度下降3.8個百分點，降至35.7%，是2024年12月以來的最低點。



“行政院長”卓榮泰的整體施政表現而言41.9%滿意（15.7%很滿意、26.2%還算滿意），而比上月減少1.3個百分點，39.1%表示不滿意（24.7%很不滿意、14.4%有點不滿意）也比上月減少1.5個百分點，而且是2025年7月以來最低點，未明確回答有19.0%。



洪孟楷今於“立法院”受訪表示，每份民調都可以提供執政者跟在野陣營參考，但人民的感受是最直接的。大家可以看到，四天連假交通大亂高鐵塞爆、“國道”紫爆，但“交通部長”陳世凱卻不在台灣，這就是事實。人民連最基本的四天連假都沒辦法安心安穩的順利回到家，還要舟車勞頓，這樣的狀況行政部門真的有上緊發條嗎？



洪孟楷指出，民調是一時的數字，最重要的是人民真實的感受，如果“賴政府”上任兩年多來，卻還是只讓人民感受到持續的跟朝野對立，沒有把民生問題擺在第一優先順位，11月28日地方選舉是賴清德的期中考，希望全民一起用選票讓民進黨政府知道，過去這段時間的路線真的走錯了。