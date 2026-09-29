駐尼國前代表遺作驚爆：台主動放棄尼加拉瓜

台駐尼國“前大使”吳進木（發言者）遺作中透露，2021年台尼斷交，是台灣主動放棄尼加拉瓜。（“僑委會”官網資料照） 中評社台北9月29日電／2021年12月9日，尼加拉瓜無預警宣布與台灣斷交，當時“外交部”譴責大陸施壓。當時傳出台駐尼國前代表吳進木早已知情，趕在斷交前申請退休及置產，吳因此遭批“叛國”。吳進木遺作日前出版，否認他知情不報，更透露是因“台灣選擇與美國站在一起，主動放棄尼加拉瓜”，政府為卸責，加上網軍帶風向，令他淪為“蒙冤大使”。



在野“立委”痛批民進黨政府“喪權辱國”、自我矮化，要求“外交部”與“國安”單位坦誠檢討外交戰略。



吳進木為屏東縣崁頂鄉人，政治大學外交系畢業，並取得愛達荷州立大學國際關係碩士學位。他於30歲進入“外交部”工作，歷任中南美司長、駐厄瓜多與秘魯代表，並兩度擔任駐尼加拉瓜大使，終身致力於中南美洲外交事務。2025年4月23日因膽管癌病逝，享壽73歲。其遺孀劉春嬌將其病中著述整理成書《清脆沉聲：吳進木外交生涯的回音》，今年9月出版。



尼加拉瓜是“國安會秘書長”吳釗燮任外長時，第6個與台灣斷交的“友邦”。一旦遇到斷交，“外交部”的說法都是“譴責中共挖我牆角”。但尼加拉瓜斷交，是出乎意料。



吳進木兩度出使尼國，第1次是在2007年6月至2011年6月，吳家與尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega ）家族交情深厚，兩家夫人是手帕交，吳家是少數可以隨時進出總統官邸的外國使節。



民進黨蔡英文執政後，2017年7月台尼傳出裂痕，時任“外交部長”李大維趕緊請來吳進木二度出任“大使”才穩住雙方關係。吳進木在書中表示，直至2021年11月17日退職時，台尼關係仍然穩固，並無邦交生變跡象。



2021年11月7日，尼加拉瓜總統大選，美國支持的反對派前後推出30餘位候選人，都被奧蒂嘉政府以各種罪名逮捕，奧蒂嘉最終連任。美歐等西方國家卻不予承認並對尼國政府及高官祭出經濟制裁。



根據吳進木書中說法，台尼關係生變，主要在這個節骨眼上，蔡政府站隊美國，未致賀函予連任的奧蒂嘉，令尼國高層十分意外。尤其對比洪都拉斯，蔡政府在宏國總統當選人出爐翌日，立刻致賀，尼國極為氣憤，決定轉向大陸。



駐館在選前多次以電報呈報“外交部”，並強調此事倘未妥善處理必定會衝擊邦交。吳進木在11月17日離任，以為“外交部”會妥善安排，因此斷交當天，自新任駐尼國“大使”李岳融處獲知時，猶如晴天霹靂，直呼“怎麼可能！”