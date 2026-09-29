習特會效應　盧秀燕：注意檯面下交易

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月29日電（記者 方敬為）在華府舉行的中美峰會已落幕，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，雖然中美峰會已結束，但她認為，台灣要關切中美領袖“檯面下”的部分，例如，先前美國國務卿魯比奧才說，美國軍備庫存吃緊，無法提供台灣武器，另方面卻又傳出，美國總統特朗普在會晤中向中方推銷武器，這些訊息，賴清德與民進黨府院高層應該重視。



對此說法，特朗普已否認，他說，雙方“沒有討論這件事”，他還反問：“對中國？你是說對台灣嗎？”美國國務院也強調，美國法律禁止對中國軍售，目前沒有向中國出售武器的計劃。



盧秀燕29日赴台中市議會市政總質詢備詢，會前針對中美領袖在華府會晤相關效應受訪表示，雖然今年習特二會已經結束，且中美雙方對外有許多公開協議，不過，對於關注戰略安全或是國際外交的人來說，她認為，更要關切的是中美雙方沒有公布的部分，也就是“Under the table”的部分。



盧秀燕舉例，譬如之前美國國務卿魯比奧有特別提到，由於美方本身有作戰需求，所以武器軍備庫存不夠，也因此沒有辦法提供台灣武器。可是另一方面，在習特二會當中，卻傳出美國總統特朗普當面向中方推銷武器。



盧秀燕表示，如果這是美國的策略，一方面對台灣說武器不足，無法軍售，可是另方面卻又向中方推銷武器的話，她認為，賴清德與民進黨府院高層要非常重視相關訊息，“立法院”也應該關切，因為這涉及到軍購議題，攸關安全與防衛，必須慎重。