高金素梅開議發聲　嗆民進黨別栽贓迷惑選民

高金素梅表示，29日是立法院新會期的開議日，她一如往常，來到院會行使職權、為民發聲。(照:高金素梅臉書) 中評社台北9月29日電／無黨籍“立委”高金素梅辦公室主任張俊傑疑涉貪污、“共諜”案等，目前棄保潛逃通緝中。高金素梅今天一早表示，今天是“立法院”新會期的開議日，她會一如往常，來到院會行使職權、為民發聲。並奉勸民進黨，別再沿用過去那套選舉栽贓、無限上綱的套路來迷惑選民，你們已經執政十幾年了，做得好不好，大多數的選民心中早有一把清醒的尺，自有公評。



高金素梅今天在臉書發文表示，今天是“立法院”新會期的開議日，她一如往常，來到院會行使職權、為民發聲。



高金素梅說，近來，關於她本人及辦公室成員的相關案件引發了許多報道與評論。由於相關案件有的已進入司法審理，有的仍在偵辦當中，基於對法治的尊重，她不會對個案表示意見。然而，面對部分媒體與特定人士含沙射影、似是而非的言論，她認為有必要站出來，做出清楚的回應。



高金素梅說，擔任“立法委員”，至今已經24年。作為一名由原住民族選出來的代議士，這20幾年來，一步一腳印，走遍了700多個部落。回首當年，我們的部落正面臨著最嚴峻的考驗：那時，原鄉的交通支離破碎，通行艱難；那時，青壯年被迫離鄉背井，留下隔代教養的困境；那時，醫療與教育資源極度稀缺；面對山洪水患，族人更是無能為力。



高金素梅說，看著族人們在困境中掙扎，除了在“立法院”與同僚戮力爭取立法、保障原民權益，更面向整個社會大聲疾呼，期盼各界能將溫暖的雙手伸向原鄉。由衷感謝多年來默默奉獻的個人與團體，你們不問出身、不分兩岸，用無私的慈善義舉托舉了部落。



高金素梅指出，因為這份大愛，2009年八八風災的災後重建才得以即時展開，因為這份善意，柔腸寸斷的原鄉道路才得以通暢。2010年大陸向部落捐贈了中型巴士，2015年政府布局原鄉、推動了幸福巴士的政策，這都是善政的延續。這些善款的捐贈，當年都有律師和會計師的嚴格見證，並經“內政部”依法查核，清清楚楚、我行得正坐得端。



高金素梅提到，深刻記得，2008年她奔赴四川汶川地震災區，收養了20名羌族的遺孤，如今他們大多已成家立業。這段經歷讓她由衷相信：兩岸互惠互助的自然交往，遠比劍拔弩張的“地獄景象”，更能為兩岸人民帶來福祉。