追加預算優先過？藍委：不是想要錢就會過

國民黨團書記長許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／“行政院”盼新會期優先通過2026年度追加預算及2027年度政府總預算，中國國民黨“立法院”黨團書記長許宇甄28日表示，涉及民生、“國防”與維持政府運作的必要經費，黨團會負責任處理，但追加預算規模達新台幣6076億元，“行政院”必須交代支出的必要性，不能要求優先處理，就要“立法院”全盤接受，“國會”不是“行政院”橡皮圖章。



許宇甄指出，2026年度總預算經“國會”審議，歲入增加6020億元，另有“財政部”重新估算增加的828億元稅收，新增財源合計6848億元。“行政院”決定將其中6076億元安排為追加支出，就有義務向“國會”說明用途與編列理由。



許宇甄要求，“政院”應逐筆交代，為何這些支出非得現在動用、當初未納入原預算的原因，以及有無經費重複編列，或因政策失誤而再以納稅人的錢補洞。她強調，這筆追加預算是“行政院”依《預算法》提出的公務預算，“立法院”必須逐項檢視是否必要、合理，不會因“政院”喊話就省略審查。



至於國民黨團因應民生需求提出的政策及特別條例，許宇甄表示，相關提案各有法律程序，也有其政策討論，不能與“行政院”的追加預算混為一談。



許宇甄強調，2027年度總預算也將循正常程序進行實質審查，黨團不會刻意阻擋人民所需經費，但“政院”不能把“急迫”當作免審通行證。預算來自人民，行政部門有責任說清楚，“國會”也必須做好把關工作。