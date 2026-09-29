南亞科轉向落腳屏東？張麗善批選舉考量

雲林縣長張麗善。（中評社 資料照) 記憶體大廠南亞科技內部產線作業情形。（照：南亞科提供） 中評社雲林9月29日電／台塑集團南亞科先前傳出可能落腳“雲林虎尾產業園區”與“屏東科學園區”，近日有消息指“國科會”預計10月1日拍板捨雲林選屏東，關鍵是半導體廠命脈“水資源”。中國國民黨雲林縣長張麗善28日表示，若南亞科最終轉向屏東，“可見周春米比劉建國重要”，並質疑此舉若因選舉考量所致，將對台灣整體發展造成不良示範。



張麗善指出，外界指稱水資源為卡關關鍵並不符事實。她指出，虎尾產業園區用水計劃早在2024年6月17日就獲“經濟部”水利署同意，採自來水及再生水雙元供水。園區規劃每日用水量為2萬3900噸，其中約1萬2000噸採用再生水，完全不會排擠農業用水。



在水資源條件方面，張麗善強調雲林絕對優於屏東。雲林縣湖山水庫有效蓄水量達5347萬噸，相較屏東牡丹水庫的2300萬噸，多出一倍以上。此外，雲林再生能源裝置量達全台第三，在用電方面亦無虞。高科技產業所需為自來水及再生水，並非地下水，因此“雲林缺水”的說法並不成立。



民進黨雲林縣長參選人劉建國則抨擊，從屏東、高雄、台南到嘉義都有台積電布局，唯獨雲林沒有，他質疑“就算台積電說明天要來雲林，要設在哪裡？”雲林缺乏一座完整科學園區，因此台積電最後選擇屏東科學園區。



他進一步以南亞科為例指出，記憶體產業正值產能擴充與布局的關鍵時期，南亞科原本也有意尋找雲林據點，但“要到雲林哪裡？”由於缺乏可立即使用的完整產業用地，最後轉往屏東，“因為屏東的土地都準備好了”。



對於劉建國說法，雲林縣府反擊，縣府規畫虎尾產業園區已依法完成環評程序、園區定位，水、電計劃也都已獲“經濟部”同意，真正讓開發進度受阻，主要卡在“農業部”多年未同意農地變更，今年9月17日“農業部”相關公文仍維持評估該園區計劃範圍屬優良農業生產環境。



國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同樣關注高科技產業對雲林的影響，她昨強調爭取矽品到斗六設廠，未來會持續爭取矽品二期，另規畫241公頃電動車產業園區，要用高科技產業改變雲林。