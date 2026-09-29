特朗普問習近平要不要買美武器？名嘴示警

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）27日爆料習特會秘辛，“特朗普確實曾一度當面詢問習近平主席，是否有意購買美國武器。”對此，前“立委”郭正亮28日在政論節目指出，最高領導人私下悄悄話才是應該要擔憂的，特朗普顯露商人本色、用私人友誼角度談事情，要小心看待。台退役少將栗正傑則認為，若習近平當時回“好”，特朗普就糗翻了！



綜合《彭博》、《紐約時報》等媒體報導，龐德偉27日接受福斯新聞節目《週日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）訪問時表示，習特會每次都會討論對台軍售，但習近平上周國是訪問華府後，美國對台灣的立場並未改變。龐德偉說：“我們不支持‘台灣獨立’，也不支持脅迫。”



龐德偉還透露特朗普詢問習近平是否有意購買美國武器，龐德偉說，“特朗普總統提到，我們也向世界其他人出售武器，特朗普確實曾一度當面詢問習近平主席，是否有意購買美國武器。”但龐德偉未提供更多細節，也未透露習近平如何回應。



郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨從來不提抗戰、從來沒有紀念過抗戰，現在特朗普跟習近平講“抗戰的友誼”，國民黨長期支持“中華民國”，有資格這樣講；可是民進黨？出來講這些實在太噁心了。青鳥在網路上造假，那是比較低下；但連民進黨都在說，八點共識都沒有提到台灣，好棒棒！“我跟你講，最 高領導人私下的悄悄話，恐怕才是你應該要擔憂的！”



郭正亮提到，民進黨常常在講六項保證，其中一點就是美國對台軍售、不跟中國討論。但請問，140億美元對台軍售，到現在特朗普還不核准，不是不能跟中國討論嗎？那特朗普為什麼還那麼在意大陸的看法？事實上擺明了，這140億到年底前不可能批准！我們還要擔心，已經付錢的會不會來？特朗普還跟習近平說，你們要不要買一點美國的武器？



“其實習近平應該說要！買一點回家拆來看？”郭正亮說，其實特朗普就是這樣，可以跟你開玩笑，就表示我跟你愈來愈好了，所以那個是以私人友誼的角度在談事情，他的商人本色就顯露了。其實這個才是要擔心的，就是他們兩人是不是建立了私人的友誼。看那場國宴，特朗普家族成員都來了，這是不是要建立一種什麼樣的友誼？未來會不會有一大堆家族成員穿梭美國跟中國之間？這恐怕才是我們應該要小心看待的。



栗正傑28日在政論節目《張雅婷辣晚報》則指出，大陸目前並非缺乏相關武器，因此若真的採購美國裝備，反而可能把重點放在研究與拆解。以F-35、戰斧巡弋飛彈、愛國者及薩德等系統為例，大陸若取得相關裝備，就有機會從中尋找技術上的可研究之處，來加強自己的不足。



栗正傑也認為，若習近平當時回“好”，特朗普就糗翻了，不管是國務院或者是國防部應該都會急的不得了。