新北選情激烈　盧秀燕證實李四川來借將

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月29日電（記者 方敬為）政壇傳出，中國國民黨籍台中市長盧秀燕的核心幕僚黃冠穎將進駐新北市長參選人李四川團隊協助選戰。盧秀燕今天證實，她說，新北市長選情激烈，只要需要幫忙，我們都會幫，過去她有需求時也是向外借將，大家互相協助，本就應當。



台中市政府新聞局主任秘書黃冠穎預計下周進駐國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室，支援新北市長選戰。據了解，盧秀燕是目前國民黨縣市長中，唯一以“借將”方式表達對李四川的支持，雙方形成“盧川連線”。



由於年底新北市長選舉，李四川與民進黨參選人蘇巧慧實力相當，根據《震傳媒》23日公布新北市長選情民調，蘇巧慧以38.2%的支持度微幅領先李四川的37.1%，兩人差距僅為1.1個百分點，藍營並不輕鬆。傳出李四川團隊特別向盧秀燕借將，協助選務工作。



盧秀燕29日赴台中市議會市政總質詢備詢前，針對借將一事受訪，她表示，的確是新北市長選情非常激烈，隨著11月28日投票日越來越近，所以當有人要來借將，我們會盡量幫忙。過去她在台中遇到困難的時候，也會向外借將，人才互相幫忙本來就應該的，她證實這個消息。



黃冠穎為媒體人出身，曾在韓國瑜高雄市長任內在高市府擔任幕僚，5年前在鄭照新接任台中市新聞局長時進入台中市府，由新聞局科員一路升至主任秘書，頗受盧秀燕賞識。