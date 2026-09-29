民眾黨團決議封殺“監委”人事　提三原因　

民眾黨團舉行“監察委員人事同意權投票意向說明”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）“立法院”29日舉行“監察委員”人事同意權案投票，“總統府”秘書長潘孟安也一早率“監察委員”被提名人拜會民進黨團爭取支持。長期推動廢除“監察院”的台灣民眾黨“立法院”黨團幹事長洪毓祥29日羅列三項原因表示，8席白委將全數投下不同意票。



台灣民眾黨“立法院”黨團29日上午召開“監察委員”人事同意權投票意向說明”記者會，民眾黨團總召陳清龍、副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”許忠信、王安祥、劉書彬、邱慧洳、蔡春綢出席。



洪毓祥表示，黨團早上決議，將對“監察委員”人事同意權案一致投下不同意票。主要原因有三：



一、“監察院”去年受理逾8.2萬件人民陳情案，但處理僅1300件、1.6%，預算卻從原本的新台幣22億元暴增到29億元，預算增加，效率越來越糟糕，不符人民對“監察院”的期待。



二、包庇權貴，“監察院”調查彈劾案間充滿雙標，前“勞動部長”許銘春挪用“就業安定基金”，“監察院”沒有任何處理，無論是超思進口蛋弊案、民進黨籍前新竹市長林智堅棒球場弊案，調查了4年現在卻暫停調查。三、“監察委員”濫用公務車，帶寵物去美容、去看牙醫等，“監察委員”沒有做好表率，對失格違法事項沒有懲處。



洪毓祥強調，這三件事讓“監察院”的功能性喪失殆盡，民眾黨團堅持“廢“監院”的立場，也在“修憲”委員會中力推此目標。