王信賢：深圳APEC中美俄元首同台影響大

台灣政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月29日電（記者 張嘉文）中美華府峰會已落幕，政治大學東亞研究所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢29日出席論壇表示，如果按照此次雙方達成的共識，11月APEC深圳峰會、12月邁阿密G20峰會還將再見面，等於兩人一年內可能碰面4次，這是非常罕見的情況。



王信賢並提到，如果特朗普11月依規劃前往深圳參加APEC，屆時可能看到習近平、特朗普與俄羅斯總統普京一起坐下來會談的場景。若真的出現，“屆時的影響可能就更大”。



他認為，習近平和特朗普密集會面的重要目的之一，就是進行風險管控，中美競爭仍會持續，但雙方都希望“競爭要有度”，不要逾越紅線。



政治大學國際關係研究中心29日上午舉辦“習特二會後的美中台關係”座談會，由王信賢主持，邀請中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威、政大國關中心副研究員曾偉峯及副主任陳至潔與談，針對習特二會後的美中關係、台海情勢及台灣面臨的政經局勢進行分析。



王信賢在開場時表示，習近平與特朗普繼去年10月30日在韓國釜山見面後，今年5月中又在北京會面，此次是今年第二次會晤。按照雙方目前達成的共識，11月APEC在深圳還會再碰一次，12月在邁阿密又有一次會面機會。



他強調，世界兩個超強國家的元首，一年之內可能碰面4次，是“非常非常罕見”的事情，背後值得觀察。就此次習特二會而言，他認為首先是“內政驅動”，也就是中美雙方各自都有內政上的需求。



王信賢表示，雙方也必須檢視過去會面所做出的承諾，包括關稅、農產品採購、AI風險管控，以及所成立的貿易機制等成果如何繼續推進。



王信賢認為，另一個更重要的重點是風險管控，換句話說，中美之間的競爭要有度，希望彼此競爭不要逾越那一條紅線，這也包括習近平在致詞中所提到的兩軍溝通與交流。